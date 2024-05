MotoGP, Jorge Martin bussa a Ducati: “Non posso aspettare di più”

Jorge Martin è leader del campionato MotoGP con 38 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Pecco Bagnaia. La sua stagione è iniziata subito forte, con tre vittorie nelle Sprint e due in gara domenicale. Pramac vive il momento migliore della sua storia, dopo aver inseguito il sogno iridato nel 2024, fino all’ultima gara a Valencia. Adesso il sogno potrebbe diventare realtà, ma il ‘fattore psicologico’ potrebbe influire sui risultati: il madrileno vuole mettere in chiaro il suo futuro entro la fine di maggio.

Supremazia a Le Mans

Ducati non ha ancora deciso chi affiancare a Pecco Bagnaia nel prossimo biennio. La tentazione è Marc Marquez, ma vicende legate agli sponsor rendono difficile il trasferimento. A cominciare da Red Bull che andrebbe in contrasto con Monster e dovrebbe rinunciare all’otto volte campione del mondo, così come Allianz con Unipol, ecc. Questioni di non secondaria importanza che dovrebbero giocare a favore di Jorge Martin, reduce da una doppia vittoria a Le Mans che lo proiettano come il pilota più in forma del momento. Dalla sua parte la certezza di poter battere chiunque, anche i più grandi nomi della classe MotoGP. “Vedermi primo con la bandiera spagnola, accanto a Marc Marquez e Pecco, che sono tra i più grandi dell’era MotoGP… alla fine aumenta il mio valore“.

Martin sfida Bagnaia e Marquez

Ai microfoni di Cadena SER parla dei suoi principali rivali nella corsa al titolo mondiale, senza nascondere l’amarezza per il finale di campionato ’23 e per le titubanze dei vertici Ducati sul suo futuro. “Forse c’è chi aveva dei dubbi l’anno scorso, perché era contro un solo pilota. Ma ora non ce n’è uno solo, ce ne sono di più, e continuare a vincere aiuta a diventare più forte. Devi allenarti e lavorare duro per diventare più forte ogni giorno, non è facile“.

La casa emiliana ancora non ha fissato una data precisa per prendere una decisione su chi salirà nel team factory, la partenza di Enea Bastianini sembra ormai certa (destinazione Aprilia?). “Dipende da Albert, il mio manager. Ma so che sarà presto, non possiamo aspettare molto di più. Vorrei chiuderla adesso, perché ho bisogno di quella tranquillità per correre con la mente pulita, non correre pensando se mi apprezzano o no. Voglio andare in rosso e lottare per vincere il Mondiale, ma nessuno sa cosa succederà… Non dipende da me, dipende da X persone“.

L’attuale leader della classifica MotoGP nel cassetto conserva un sogno che forse sarà impossibile da realizzare: condividere lo stesso box con il connazionale Marc Marquez. “Mi piacerebbe condividere una squadra con Marc. Combattere con lui è già qualcosa di speciale, mi viene voglia di lottare contro di lui, ma essere compagni di squadra sarebbe brutale“.

CorsedimotoTV iscriviti al nostro nuovo canale YouTube

Foto: Instagram @89jorgemartin