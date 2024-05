MotoGP, Jorge Lorenzo sicuro: “Marc Marquez sarà un problema”

Nelle ultime gare Marc Marquez ha fatto ulteriori passi avanti alla guida della sua Ducati Desmosedici GP23. Ad Austin era in testa prima che un problema tecnico ne causasse la caduta, poi a Jerez ha fatto la pole position ed era il leader della Sprint quando è scivolato. Jorge Martin ha ammesso che sarebbe arrivato secondo se il connazionale non fosse caduto. Poi nella gara lunga c’è stato il duello con Pecco Bagnaia, che si è preso la vittoria con solo 372 millesimi di margine al traguardo. Insomma, Marquez è arrivato. Dopo dei primissimi gran premi di adattamento e conoscenza della nuova moto, è riuscito a inserirsi nella lotta per vincere.

MotoGP, Marquez è arrivato: il pensiero di Lorenzo

Jorge Lorenzo a DAZN ha commentato la battaglia tra Marquez e Bagnaia, sottolineando che il pilota del team Gresini Racing sarà un rivale temibilissimo per i contendenti al titolo MotoGP: “Pecco sa che, in duello fino all’ultima curva, Marc ha la possibilità di vincere. Quindi ha cercato di staccarlo e ci è riuscito, ma Marc può essere molto soddisfatto perché ha mostrato i denti e andrà oltre. Sta capendo sempre di più la Ducati e sarà un problema per gli altri. La moto 2023 è inferiore rispetto alla 2024 di Bagnaia e Martin, ma lui ha già mostrato i denti e ha detto a tutti: ‘Io sono qui e preparatevi, perché quando avrò il pieno controllo della moto sarò più veloce’“.

Il maiorchino è convinto che l’otto volte campione del mondo migliorerà ulteriormente le sue performance alla guida della Desmosedici GP23 e potrà essere una minaccia ancora maggiore per i piloti di riferimento della Ducati. Il trittico Le Mans-Barcellona-Mugello sarà importante anche per il mercato piloti e bisognerà vedere che tipo di scelta faranno i vertici di Borgo Panigale. Marquez ambisce a salire nel team ufficiale ducatista e farà di tutto per essere preferito agli altri colleghi.

Foto: MotoGP