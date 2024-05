Il mercato piloti della MotoGP è in fermento, ma gli annunci ufficiali tardano ancora ad arrivare. Il GP del Mugello potrebbe essere la data clou per firmare i primi contratti in vista della prossima stagione, altri verranno stipulati probabilmente solo dopo la pausa estiva. A tenere banco nel paddock, come in campionato, è la Ducati: fino a quando non si conoscerà il “grande escluso” gli altri costruttori resteranno alla finestra per scatenare un frenetico effetto domino.

La decisione della Ducati

Anche se non ci sono ancora trasferimenti confermati sulla griglia della MotoGP, tra i box c’è tanto fermento con incontri, colloqui e trattative all’interno dei motorhome. La clessidra ormai è capovolta e non c’è più tempo per titubare, Catalunya e Mugello saranno gli ultimi weekend disponibili per riflettere e trarre le migliori conclusioni. In ballo non ci sono soltanto le prestazioni dei piloti, ma anche questioni di sponsor e marketing, con Marc Marquez che farebbe gola al team Ducati factory, nonostante i risultati premino Jorge Martin. Fonti autorevoli assicurano che il compagno di Pecco Bagnaia sia già definito: Marc Marquez

Ad oggi, non c’è un solo team ufficiale che abbia già confermato il suo duo per il prossimo anno. La Ducati si è assicurata Pecco Bagnaia prima che iniziasse il Mondiale MotoGP, KTM sa che avrà Brad Binder, Luca Marini ha firmato un contratto con la Honda fino a fine 2025 e la Yamaha è riuscita a convincere Fabio Quartararo a restare per altri due anni. In Aprilia, sia Maverick Vinales che Aleix Espargaró devono ancora decidere il loro destino. Joan Mir, Enea Bastianini o Alex Rins non hanno ancora definito il loro posto per il prossimo anno, una lista che dovrebbe aggiungersi ad altri nomi di piloti satellite come Marc Marquez, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, la maggior parte dei quali dell’orbita ducatista.

Brivio cerca un pezzo da novanta

Alla Trackhouse Racing aspettano di sapere cosa succederà al mercato piloti prima di allestire la propria squadra. La struttura nordamericana orchestrata da Davide Brivio ha debuttato quest’anno in MotoGP, mantenendo la coppia dell’ormai defunto Team RNF, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, che non sembrano avere fortuna sull’Aprilia RS-GP. Il manager italiano ex Suzuki ha commentato che “si sta muovendo molto, ma tutto è fermo finché non si muovono i team ufficiali, a cominciare dalla Ducati. Poi ci saranno dei piloti delusi che magari proveranno ad andare in un altro team ufficiale“, ha spiegato ai microfoni di MotoGP.com.

Brivio ritiene che “una volta che i team ufficiali saranno pronti, ci saranno piloti delusi” ed è lì che proverà a pescare il manager brianzolo. In cima alla lista dei desideri c’è il campione del mondo Joan Mir a cui è legato dal magnifico ricordo della stagione 2020. “Tutti parlano con tutti, ma niente si muove“. La squadra satellite a stelle e strisce non si accontenta di crescere giovani piloti da trasferire nel team ufficiale Aprilia e vuole ottenere risultati importanti. “Abbiamo le nostre ambizioni, lottare per le migliori posizioni possibili, non necessariamente per far crescere giovani piloti per Aprilia“. Per questo motivo Davide Brivio cerca atleti affermati e con anni di esperienza in MotoGP.

Foto: MotoGP.com