Motoestate, sarà grande spettacolo al secondo round a Cremona

Sarà il Cremona Circuit il teatro del secondo round dei Trofei WRS Motoestate 2024. Sabato 18 e domenica 19 maggio le varie categorie infiammeranno il circuito lombardo con i protagonisti della serie e le numerose wild card ai nastri di partenza. Come sempre è difficile fare pronostici vista la competitività dei piloti al via, ma dopo il round inaugurale di Varano ci si aspetta grande spettacolo! Oltre alle categorie del Motoestate, in azione anche i trofei CRV, RBF e National Trophy 600: comincia sabato mattina un weekend di motori particolarmente ricco sul tracciato lombardo.

Motoestate, le prime classi al via

Nella 300 SS occhi puntati sul vincitore di gara uno, Stefano Sala, che dovrà difendersi dagli attacchi di Mattia Virone e Christopher Iotti, con lui sul podio a Varano. In questo round sarà presente anche Matteo Vannucci, protagonista da diverse stagioni del Mondiale 300, un’ottima lepre quindi per i rivali. In azione anche quattro “ragazze terribili”: Nicole Cicillini, Denise Dal Zotto, Silvia Comincioli e la giovanissima Sara Guerreri daranno un tocco in più alla sfida della 300SS.

Salendo di cubatura si passa alla Sportbike, classe che fin dall’esordio stagionale ha regalato emozioni. Mattia Sorrenti si presenta da leader e dovrà vedersela contro Roberto Sarchi, Luca Carone, Fabio Starnone, Edoardo Boccellari, Matteo Destefanis, migliore delle stock, per citare alcuni degli avversari che infiammano la categoria. In questo round sarà al via anche la Protogini di Bressan.

Open e Race Attack

600 Open si presenta bella pepata con Ivan Goi, Fabrizio Perotti e Canducci come wild card d’eccezione che guideranno rispettivamente Ducati, Kramer e Kawasaki. Proveranno a dargli filo da torcere i piloti Made in Motoestate come Simone Campanini, Cesare Sansavini, Paolo Cavallara, Santi e gli altri protagonisti della classe.

Numerosa la classe regina, la 1000 Open. Occhi puntati su Lorenzo Voch vincitore a Varano, con Paolo Cristini ed Emanuele Lo Bartolo a inseguire. Dovrebbe tornare anche Lorenzo Renaudo su Aprilia dopo aver saltato il primo round per problemi tecnici. Della partita anche Massimo Boccelli, Sebastiano Zerbo, Christian Fortunati, Alessandro Costantino e Alessandro Bonecchi Borgazi. Sul fronte wild card, come anticipato, vedremo in azione Luca Salvadori in sella alla fida Ducati, Mora e il giovane e veloce spagnolo Alvaro Diaz.

Numerosa la 600 Race Attack con nuovi piloti e protagonisti affermati come il vincitore del round 1 Alberto Bettella, il sempre veloce William Benedet, Diego Copponi, Niccolò De Padova e tutti i piloti di una categoria che come sempre si preannuncia molto equilibrata grazie anche al monogomma Pirelli Diablo Supercorsa.

Nella 1000 Diego Vitellaro è alla ricerca della conferma dopo la vittoria di Varano. Dovrà però vedersela contro Fabiano Facciolini, Gabriele Proietti e Matteo Gallan, al rientro dopo un infortunio, solo per citare alcuni piloti di un parterre di rivali di tutto rispetto.

Programma e biglietteria a Cremona

Come accennato, oltre alle categorie del Motoestate saranno ai nastri di partenza anche i trofei CRV, RBF e National Trophy 600 per un weekend di motori che prenderà il via sabato mattina con le prove libere. Dal primo pomeriggio si inizierà a fare sul serio, con le prime prove ufficiali. Domenica mattina ultime qualifiche e, dalle 11.10, le gare con apertura del National Trophy e a seguire tutte le altre classi.

Biglietteria aperta da sabato, prezzi 7 euro biglietto unico, domenica ridotto 10 euro, per ragazzi fino a 16 anni e tesserati FMI, e intero 15 euro. Per maggiori informazioni: www.trofeimoto.it / [email protected]