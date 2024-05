Motocross, verso il GP Francia: tutti gli orari, diretta Rai Sport Play

Da domani scatta il GP di Francia, settimo appuntamento del Mondiale Motocross 2024. Si comincia con le prove libere, per poi procedere con le prove cronometrate e le Qualifying Race, che determineranno l’ordine al cancelletto di partenza per le gare. Osservati speciali chiaramente i piloti di casa, oltre ai leader delle classifiche generali, ma come si comporteranno i nostri? Guardando in MX2 sono arrivati segnali incoraggianti dal campione in carica Andrea Adamo, da confermare in Francia. Da osservare poi anche Ferruccio Zanchi, ripartito da un infortunio con un risultato solido. In MXGP Mattia Guadagnini è reduce da un buon 10° posto, Andrea Bonacorsi ha archiviato i suoi primi due round in classe regina e si prepara alla terza sfida, Ivo Monticelli mira a fare ben più del 18° posto di Lugo. Di seguito le classifiche e gli orari di dirette e differite delle gare di domenica.

Motocross, le classifiche generali

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 292 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 248 punti; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 230 punti; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 226 punti; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 223 punti; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 211 punti; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 190 punti; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 182 punti; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 141 punti; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 punti.

MXGP Top 10: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 298 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 296 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 267 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 246 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 217 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 193 punti; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 191 punti; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 179 punti; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 120 punti; 10. Kevin Horgmo (NOR, HON), 115 punti.

GP Francia, dirette e differite

La tappa a St Jean d’Angely sarà trasmessa integralmente su mxgp-tv.com (in abbonamento). Solo le seconde gare del weekend prevedono una diretta, precisamente su Eurosport 2 (le prime gare invece saranno visibili in differita alla sera) e su Rai Sport Play, mentre Rai Sport le manderà in differita lunedì 20 maggio. Di seguito gli orari delle corse in programma.

RAI SPORT Play, 19/05

16:00 MX2 Gara 2 – diretta streaming

17:00 MXGP Gara 2 – diretta streaming

EUROSPORT 2, 19/05

MX2 Gara 1 – differita 22:45

MXGP Gara 1 – differita 23:30

16:00 MX2 Gara 2 – diretta

17:00 MXGP Gara 2 – diretta

RAI SPORT, differita 20/05

00:50 MX2 Gara 2

01:50 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com