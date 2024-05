FIM Sidecar World Championship: spettacolo a tre ruote

C’era una volta il Mondiale Sidecar. No, c’è ancora. La denominazione esatta ora è FIM Sidecar World Championship. In passato i sidecar erano molto seguiti. Fino al 1996 si correva nell’ambito del Motomondiale. Le gare erano, anzi sono, estremamente spettacolari. Per portare un sidecar al limite sia il pilota che il passeggero devono attuare una particolare tecnica di pilotaggio per poter avere la meglio sulla marcata asimmetria del veicolo. Sono fondamentali le geometrie, la distribuzione dei pesi e tanti piccoli dettagli.

L’Italia non ha mai particolarmente brillato in questa specialità. Agli arbori c’erano degli equipaggi italiani come Ercole Frigerio-Lorenzo Dobelli, Ernesto Merlo-Aldo Veglio, Albino Milani-Ezio Ricotti, tutti su Gilera. Lorenzo Dobelli vinse due mondiali di categoria nel 1950 ma come passeggero. Negli anni ottanta si distinsero Amedeo Zini e Andrea Fornaro che vinsero vari titoli nazionali e conquistarono importanti piazzamenti nel mondiale. Negli ultimi anni però in Italia non si parla più di sidecar se non di sidecar-cross oppure nell’ambito del mototurismo e in quello delle rievocazioni storiche.

Il Mondiale Sidecar 2024

Alla Coppa del Mondo sidecar sono iscritti 16 equipaggi. I mezzi utilizzati sono principalmente LCR Yamaha ma c’è chi ha l’ARS Yamaha. La prima gara si è svolta nell’ambito della 24 Ore di Le Mans mentre il secondo appuntamento si svolgerà questo week-end al Sachsenring assieme all’IDM. Gran parte del calendario ricalca quello del campionato internazionale di motociclismo tedesco. Piloti e passeggeri sono per lo più francesi, inglesi, più alcuni tedeschi, degli svizzeri ad altri provenienti dalle varie nazioni europee. Totalmente assenti gli italiani. Dopo il primo appuntamento guida la classifica l’equipaggio composto da Markus Schlosser e Luca Schmidt. Inizialmente il pilota svizzero avrebbe dovuto gareggiare con Marcel Fries ma poi è subentrato il giovane Schmidt. Al secondo posto i campioni in carica Todd Ellis ed Emmanuelle Clement.

Al Sachsenring ci sarà una prima gara di 11 giri il sabato ed una di 20 giri la domenica.

Foto social