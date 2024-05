Motocross, gran finale nella “Terra di Don Chisciotte”: il calendario 2024

Il calendario del Mondiale Motocross 2024 è ora completo. L’ultimo appuntamento in programma, ancora da confermare ufficialmente, è stato ora presentato e prevede un nuovo circuito. Si tratta della pista spagnola di Cózar, caratterizzato da salti spettacolari e curve strette. Nella rinominata “Terra di Don Chisciotte” avrà luogo l’MXGP di Castilla La Mancha nei giorni 28-29 settembre, ovvero come gran finale in chiusura di stagione. Sarà un altro round importante per Jorge Prado, campione in carica ed attuale leader iridato. Questo sarà anche l’evento conclusivo per EMX125 Presented by FMF Racing e EMX250.

In aggiunta, ci sono novità per il Motocross Europeo delle Nazioni (MXoEN e WMXoEN), che si disputerà nuovamente dopo due anni. Avrà sempre luogo al TCS Racing Park, vicino alla capitale romena Bucarest, ma è stato spostato ad una settimana dopo rispetto a quanto già annunciato, ovvero al 22 settembre. Infine, la SuperFinale della YZ bLU cRU FIM Europe Cup avrà luogo nei giorni 4-6 ottobre a Matterley Basin, ovvero accanto al Motocross delle Nazioni, quindi per la prima volta in un appuntamento di respiro più internazionale, oltre alle tante differenti nazioni del mondo presenti all’evento.

Motocross 2024, il calendario aggiornato

Foto: MXGP Castilla La Mancha/Cózar Moto Ranch