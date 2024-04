Moto2 Test Jerez: Jake Dixon in evidenza, Ogura che botto

Dopo le prove ufficiali MotoGP, giornata unica di test anche per le classi minori. In alternanza alla Moto3 (qui i risultati), in azione anche parecchi piloti Moto2, con Jake Dixon che alla fine è stato il migliore di giornata davanti a Somkiat Chantra ed a Tony Arbolino. Non è mancato qualche ‘ospite’, come Marcel Schrotter per esempio, con Italtrans al posto di Dennis Foggia, fermato dai problemi fisici accusati per le cadute nel GP di Spagna. Il pilota dell’Europeo Moto2 Daniel Munoz invece è in azione per Bo Bendsneyder, che si è fratturato la clavicola sinistra sempre durante il weekend di gare a Jerez.

Tra gli incidentati anche Celestino Vietti, ma soprattutto Ai Ogura, protagonista di un botto da paura che ha lasciato a pezzi la sua Boscoscuro (qui le immagini). Fortunatamente solo quella, sembra infatti non ci sia stata nessuna conseguenza per il pilota giapponese di MT Helmets-MSi. Di seguito le classifiche di tutti i turni Moto2 svolti oggi e la classifica combinata.

1° turno

Moto2 2° turno

3° turno

Moto2 combinata

Foto: Aspar Team