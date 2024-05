Formula 1 Montecarlo: Ecco gli orari TV e streaming

La Formula 1 non conosce sosta tanto che già da venerdì sarà di nuovo in azione. Il GP dell’Emilia-Romagna, risolto solo all’ultimo giro è già archiviato, ora si inizia a pensare al GP di Montecarlo. Il Principato è pronto ad accogliere le venti vetture più veloce al mondo, in un momento in cui la lotta al vertice sembra veder aprire un piccolo spiraglio. La McLaren sarà chiamata a dare continuità alle due ultime uscite, discorso diverso per la Ferrari che deve assolutamente riprendersi lo status di seconda forza. La Red Bull invece, vuole continuare a spadroneggiare. Vediamo come arriviamo a questo ottavo round e poi anche gli orari del weekend.

Montecarlo, un nuovo capitolo?

Imola ci ha mostrato come la McLaren e Lando Norris facciano sul serio, ma anche quanto Max Verstappen con la sua Red Bull sia perfetto. Il Principato quindi, ci dovrà dimostrare se davvero c’è possibilità di un campionato di Formula 1 più aperto da qui alla fine. Gli aggiornamenti portati dalla casa di Woking sembrano funzionare ed inoltre va detto, che la livree delle due monoposto britanniche saranno verdeoro in onore di Ayrton Senna. La Ferrari che uno step in avanti lo ha fatto, in termini di classifica però è andata peggiorando. La SF-24 è più vicina alla RB20, il problema è che in mezzo ci si è infilata la MCL38. I due alfieri del Cavallino Rampante vorranno quindi rispondere e lo vorrà fare sicuramente Charles Leclerc. La gara di casa, ad oggi, non gli ha mai sorriso.

Il monegasco è alla ricerca del suo primo acuto sul tracciato affacciato alle finestre della sua abitazione, con il pubblico che è pronto a spingerlo all’obiettivo. Sergio Perez dovrà dare risposte dopo la prova opaca in terra emiliana, come Carlos Sainz che deve capire al meglio gli aggiornamenti sulla sua Ferrari. Le Mercedes sperano che in un tracciato lento come quello di Montecarlo le cose possano andare meglio, ma ad oggi, l’obiettivo della casa tedesca sembra più quello di racimolare punti. Fernando Alonso dovrà rispondere presente, dopo aver chiuso all’ultimo posto il GP dell’Emilia-Romagna. Lo spagnolo che è stato battuto dal compagno Lance Stroll ha parlato di una Aston Martin che non è riuscita a tenere il passo con gli sviluppi delle prime tre della classe.

Formula1 2024, classifica piloti e costruttori dopo Imola

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 161 punti Charles Leclerc (Ferrari) 113 punti Sergio Perez (Red Bull) 107 punti Lando Norris (McLaren) 101punti Carlos Sainz (Ferrari) 93 punti Oscar Piastri (McLaren) 53 punti George Russell (Mercedes) 44 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 35 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 33 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 15 punti Lance Stroll (Aston Martin) 11 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 6 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 punti Kevin Magnussen (Haas) 1 punto Esteban Ocon (Alpine) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 268 punti Scuderia Ferrari 212 punti McLaren Formula 1 Team 154 punti Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 79 punti Aston Martin Aramco F1 Team 44 punti Visa Cash App RB F1 Team 20 punti MoneyGram Haas F1 Team 7 punti BWT Alpine F1 Team 1 punto Williams Racing 0 punti Stake F1 Kick Sauber 0 punti

Formula 1 GP di Montecarlo: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Montecarlo avrà gli stessi orari di quello dell’Emilia-Romagna, quindi seguirà il canovaccio classico. Niente Sprint anche qui, con la gara al pomeriggio che lascerà poi tutto lo spazio necessario alla 108° edizione della 500miglia di Indianapolis. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Montecarlo.

Venerdì 24 maggio:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 25 maggio:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 26 maggio:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:30)

FOTO: social Automobile Club de Monaco

