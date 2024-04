Fabio Di Giannantonio chiude in testa la giornata unica di prove ufficiali MotoGP a Jerez, seguito da Maverick Vinales e da Franco Morbidelli. Tempi chiaramente ben più rapidi e ravvicinati dopo il Gran Premio appena concluso, ma non erano l’argomento principale. Non sono mancate infatti svariati aggiornamenti un po’ per tutte le case presenti in classe regina, diamo un’occhiata a quello che s’è notato sulla pista andalusa.

Le prove a Jerez

Qualcosa s’è visto subito al mattino (qui il resoconto). Yamaha e Honda si sono presentate con le nuove carene, ma non solo. I piloti della casa di Iwata hanno lavorato in generale su pacchetto aerodinamico, telaio, elettronica, mentre per l’Ala Dorata si sono viste due moto 2024 fatte provare ai piloti LCR, più un nuovo telaio testato con Marini, ma non solo. I due marchi stanno lavorando tanto per ricucire un distacco fin troppo evidente anche nel GP appena concluso…

Aprilia ha portato un nuovo codone (nella foto di copertina) per i suoi piloti ufficiali, impegnati anche su setting e aerodinamica. Da notare che Raul Fernandez ha avuto un primo assaggio della RS-GP 2024, che avrà a disposizione tra qualche GP. In casa KTM, in azione anche col tester Pol Espargaro, ci sono stati alcuni particolari del motore da testare, ma c’è anche un ‘intoppo’ da rilevare. “Siamo un po’ in ritardo con la prova della nuova carena che vorremmo introdurre a breve. C’è stato un inconveniente nel montaggio, l’abbiamo provata veramente poco” ha spiegato Francesco Guidotti a Sky Sport MotoGP.

Una curiosità è rappresentata dai due serbatoi in utilizzo nel team Pramac: il primo è quello usato da Jorge Martin, il secondo è di Franco Morbidelli. A referto oggi a Jerez anche alcune cadute senza conseguenze: Bastianini è scivolato al mattino, Bezzecchi poco prima della pausa pranzo, l’ultimo è Martin, un secondo problema dopo il guaio tecnico accusato al mattino.

La classifica finale

