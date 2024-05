Si rivede l’unico pilota giapponese di grido in questi ultimi anni mondiali. Ai Ogura è riuscito a riprendersi il podio Moto2, nel GP a Le Mans è arrivato il primo risultato di peso della stagione 2024. Un piazzamento che gli serviva, sia a livello personale sia perché tutti i colleghi Boscoscuro ce l’avevano già fatta. Dopo un campionato, pur con qualche podio, pesantemente segnato dai problemi fisici accusati prima del via, il vice-campione Moto2 2022 ritrova fiducia, contribuisce al momento storico di Boscoscuro ed al primo doppio podio di MT Helmets-MSi, al debutto di categoria, portandosi infine al quarto posto nella generale (a -26 dal compagno di squadra). Si può dire davvero che il suo anno ora è cominciato.

Podio Moto2 “a sorpresa”

Il pilota MT Helmets-MSi l’ha definito esattamente così alla fine della gara disputata in Francia. “Arrivavo da un sabato difficile e siamo partiti di nuovo dietro e in gara non mi aspettavo chissà cosa” ha ammesso Ogura a motogp.com. Ricordiamo che era solo 17° in griglia di partenza, l’umore al via quindi non era abbastanza basso. “C’è sempre un motivo se le cose non vanno, bisogna lavorare sui punti deboli” ha sottolineato Ogura in una sorta di mea culpa per le qualifiche non positive.

Fin dal via però il #79 ha dato tutto, cercando di risalire con grinta e costanza giro dopo giro. “Ho dato il massimo ancora una volta e a dirla tutta è stata una bella sorpresa! Non mi aspettavo di riuscire a salire sul podio.” Un risultato che è certo una carica motivazionale non da poco. Parliamo di un pilota che ha lottato per il titolo Moto2 due stagioni fa, il GP a Le Mans potrebbe essere la chiave di volta per ritrovarlo tra i protagonisti.

Foto: Social-Ai Ogura