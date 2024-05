Moto2 Le Mans: vittoria di Garcia, è un podio tutto Boscoscuro!

Sergio Garcia e Ai Ogura regalano la prima doppietta Moto2 al debuttante MT Helmets-MSi, ma con Alonso Lopez 3° arriva il primo podio di categoria totalmente monopolizzato dalle Boscoscuro. KALEX che non fanno capolino in top 3 per la prima volta dal GP Valencia 2012 (podio con tre Suter)! Giornata memorabile per il marchio veneto, un ulteriore segnale di un inizio di stagione davvero incredibile. Applausi comunque per Aron Canet, autore di una gara da protagonista nonostante le condizioni fisiche tutt’altro che perfette, Tony Arbolino chiude 8°. Ecco com’è andata al Circuito Bugatti.

Moto2 Gara

Non è davvero la partenza ideale per il poleman Canet, che prima perde svariate posizioni e poi corre anche un grosso rischio. In breve passa al comando Garcia, seguito da Roberts, Gonzalez, Lopez e via via tutti gli altri. Brutta partenza anche per Arbolino, che finisce subito fuori dalla zona punti. Poco dopo Barry Baltus, Dani Munoz e Zonta van den Goorbergh chiudono prematuramente la corsa per incidenti, mentre Canet inizia a riscrivere il record Moto2 in gara, oltre a risalire. Colpo di scena con la caduta di Gonzalez, che perde così la possibilità di lottare per un piazzamento sul podio. La situazione davanti si cristallizza a lungo con Garcia al comando e Canet secondo, per il terzo posto invece è battaglia serrata per qualche giro, con annessi contatti e rischi.

Da segnalare il ritiro di Moreira e la caduta di Artigas, rischiano grosso Dixon e Agius a contatto. A tre giri dalla fine però qualcosa di muove: Lopez ha recuperato su Canet e si prende il secondo posto in gara, ma dietro al duo spagnolo si rivedono anche Ogura, Roberts e Chantra! Nella battaglia Canet ha la peggio in un sorpasso subito da Roberts, addio speranze di podio, mentre Ai Ogura riesce ad avere la meglio anche su Lopez ed a portare a MT Helmets-MSi la prima doppietta Moto2, capitanata da uno scatenato Sergio Garcia, in trionfo senza troppi rivali. Ma esulta anche Boscoscuro, visto che Alonso Lopez completa un podio tutto firmato dal marchio vicentino, senza KALEX per la prima volta da oltre un decennio!

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com