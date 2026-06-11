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Bulega spiega: perché l'exploit di Lecuona in MotoGP è una vittoria della SBK

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 11 giugno 2026 alle 17:00
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto nel box rosso del team
Il dominatore Superbike è pronto per il suo round di casa, però non vuole mettersi addosso troppa pressione. Complimenti a Lecuona per lo scorso weekend in MotoGP.
Nicolò Bulega ha conquistato tutte le pole position e tutte le vittorie nei sei round del calendario SBK 2026, un totale di sei pole position e di diciotto successi. Sommando anche i risultati conseguiti al termine del campionato scorso, arriva a sette pole e ventidue vittorie di fila. Numeri impressionanti quelli del pilota del team Aruba Ducati, che arriva a Misano Adriatico da favorito di questo weekend.
Inevitabile considerarlo l'uomo da battere, anche se Iker Lecuona è particolarmente motivato dopo aver ben figurato da sostituto di Alex Marquez nel Gran Premio d'Ungheria MotoGP al Balaton Park. Dopo quindici secondi posti consecutivi, sogna di battere Bulegas proprio a casa sua. Potrebbe essere un fine settimana di duelli di fuoco tra i due.

Superbike Misano, Bulega continuerà a vincere?

Il pilota emiliano non può che essere entusiasta di correre nella regione in cui è nato e su una pista che conosce molto bene: "Sono felice di essere a Misano, soprattutto dopo tante vittorie consecutive. Siamo molto motivati ad essere veloci anche qui. Sarebbe molto bello vincere pure a Misano, visto che negli scorsi anni sono arrivato al massimo secondo".
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Bulega non ha mai vinto a Misano Adriatico da quando corre nel Mondiale Superbike, rompere il tabù non gli dispiacerebbe, anche se non è ossessionato da questo obiettivo: "Mi do 10 per com'è andata finora - spiega - perché ho vinto tutte le gare e questo è un risultato fantastico. Ma la stagione è ancora lunga, ci sono ancora tante gare da correre. Alcune piste mi piacciono, altre meno, dobbiamo essere pronti ovunque. Se dovessi continuare a vincere anche a Misano sarebbe meraviglioso, però capiterà anche il momento in cui arriverò secondo, è impossibile vincere tutte le gare. La cosa più importante è il campionato".
Pur essendo il suo round di casa, il dominatore SBK 2026 vuole evitare di farsi prendere dalle emozioni: "Sto cercando di viverlo come un round normale. È vero che emotivamente ti puoi far coinvolgere di più e che puoi avere più pressione, perché ci saranno tanti tifosi e amici che verranno qui a sostenermi, però conta molto l'approccio al weekend e io cercherò di approcciarmi come fosse un weekend normale. Io fortunatamente sono uno abbastanza freddo di carattere e riesco a isolarmi abbastanza".

Lecuona in MotoGP e futuro

Interpellato sulle buone prestazioni di Lecuona con la Ducati MotoGP del team BK8 Gresini, Bulega ha speso delle belle parole per il suo attuale compagno di squadra: "Ha fatto un lavoro fantastico e il suo risultato è positivo anche per il Mondiale Superbike e per tutti i piloti che corrono qui, perché dimostra che un buon pilota di questa categoria è un buon pilota anche in MotoGP. È stato positivo vedere il weekend che ha disputato. Complimenti a lui. Significa anche che non sto correndo da solo e che ho un avversario forte".
Inevitabile parlare anche del suo futuro, visto che viene dato quasi per certo il suo passaggio in MotoGP con il team Pertamina VR46 nel 2027, ma il pilota di Montecchio Emilia non può fornire dettagli specifici in questo momento: "Ho delle news, però non posso dire niente. Comunque stiamo lavorando e in questo momento sto sentendo supporto da Ducati. Per me è molto importante sentirla vicina, perché avverto che credono in me ancora, anche oltre la Superbike, e questo mi dà carica. È presto per dire tante cose, però ho sempre detto che il mio sogno è andare in MotoGP e spero di farcela".

Nuovi traguardi a Misano

La stagione SBK 2026 è assolutamente trionfale, con alcuni record stabiliti e altri che può raggiungere. Relativamente a questo weekend a Misano Adriatico, ci sono tre traguardi alla portata:
- gli manca un solo podio per raggiungere il pilota italiano con più podi nella storia del campionato Superbike, ovvero Marco Melandri. Melandri è a quota 75, condivide l'undicesima posizione di tutti i tempi con Colin Edwards.
- le sue 18 vittorie di fila stagionali rappresentano anche il terzo miglior risultato di sempre in termini di vittorie in una stagione. Il record è di 27, stabilito da Bautista nel 2023, mentre le 21 vittorie di Razgatlioglu del 2025 potrebbero essere eguagliate da Nicolò in questo fine settimana.
- Bulega è reduce dalla sua migliore serie di pole position, 7 (da Jerez 2025 ad Aragon 2026). Una pole a Misano gli permetterebbe di eguagliare il record assoluto stabilito da Jonathan Rea nel 2021: 8 pole di fila da Aragon a Magny-Cours.

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Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

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