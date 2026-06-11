Bulega spiega: perché l'exploit di Lecuona in MotoGP è una vittoria della SBK

Il dominatore Superbike è pronto per il suo round di casa, però non vuole mettersi addosso troppa pressione. Complimenti a Lecuona per lo scorso weekend in MotoGP.

Nicolò Bulega ha conquistato tutte le pole position e tutte le vittorie nei sei round del calendario SBK 2026, un totale di sei pole position e di diciotto successi. Sommando anche i risultati conseguiti al termine del campionato scorso, arriva a sette pole e ventidue vittorie di fila. Numeri impressionanti quelli del pilota del team Aruba Ducati, che arriva a Misano Adriatico da favorito di questo weekend.

Inevitabile considerarlo l'uomo da battere, anche se Iker Lecuona è particolarmente motivato dopo aver ben figurato da sostituto di Alex Marquez nel Gran Premio d'Ungheria MotoGP al Balaton Park. Dopo quindici secondi posti consecutivi, sogna di battere Bulegas proprio a casa sua. Potrebbe essere un fine settimana di duelli di fuoco tra i due.

Superbike Misano, Bulega continuerà a vincere?

Il pilota emiliano non può che essere entusiasta di correre nella regione in cui è nato e su una pista che conosce molto bene: "Sono felice di essere a Misano, soprattutto dopo tante vittorie consecutive. Siamo molto motivati ad essere veloci anche qui. Sarebbe molto bello vincere pure a Misano, visto che negli scorsi anni sono arrivato al massimo secondo".

SBK, Lecuona può battere Nicolò in Italia?

Bulega non ha mai vinto a Misano Adriatico da quando corre nel Mondiale Superbike, rompere il tabù non gli dispiacerebbe, anche se non è ossessionato da questo obiettivo: "Mi do 10 per com'è andata finora - spiega - perché ho vinto tutte le gare e questo è un risultato fantastico. Ma la stagione è ancora lunga, ci sono ancora tante gare da correre. Alcune piste mi piacciono, altre meno, dobbiamo essere pronti ovunque. Se dovessi continuare a vincere anche a Misano sarebbe meraviglioso, però capiterà anche il momento in cui arriverò secondo, è impossibile vincere tutte le gare. La cosa più importante è il campionato".

Pur essendo il suo round di casa, il dominatore SBK 2026 vuole evitare di farsi prendere dalle emozioni: "Sto cercando di viverlo come un round normale. È vero che emotivamente ti puoi far coinvolgere di più e che puoi avere più pressione, perché ci saranno tanti tifosi e amici che verranno qui a sostenermi, però conta molto l'approccio al weekend e io cercherò di approcciarmi come fosse un weekend normale. Io fortunatamente sono uno abbastanza freddo di carattere e riesco a isolarmi abbastanza".

Lecuona in MotoGP e futuro

Interpellato sulle buone prestazioni di Lecuona con la Ducati MotoGP del team BK8 Gresini, Bulega ha speso delle belle parole per il suo attuale compagno di squadra: "Ha fatto un lavoro fantastico e il suo risultato è positivo anche per il Mondiale Superbike e per tutti i piloti che corrono qui, perché dimostra che un buon pilota di questa categoria è un buon pilota anche in MotoGP. È stato positivo vedere il weekend che ha disputato. Complimenti a lui. Significa anche che non sto correndo da solo e che ho un avversario forte".

Ho delle news, però non posso dire niente. Comunque stiamo lavorando e in questo momento sto sentendo supporto da Ducati. Per me è molto importante sentirla vicina, perché avverto che credono in me ancora, anche oltre la Superbike, e questo mi dà carica. È presto per dire tante cose, però ho sempre detto che il mio sogno è andare in MotoGP e spero di farcela". Inevitabile parlare anche del suo futuro, visto che viene dato quasi per certo il suo passaggio in MotoGP con il team Pertamina VR46 nel 2027 , ma il pilota di Montecchio Emilia non può fornire dettagli specifici in questo momento: "".

Nuovi traguardi a Misano

La stagione SBK 2026 è assolutamente trionfale, con alcuni record stabiliti e altri che può raggiungere. Relativamente a questo weekend a Misano Adriatico, ci sono tre traguardi alla portata:

- gli manca un solo podio per raggiungere il pilota italiano con più podi nella storia del campionato Superbike, ovvero Marco Melandri. Melandri è a quota 75, condivide l'undicesima posizione di tutti i tempi con Colin Edwards.

- le sue 18 vittorie di fila stagionali rappresentano anche il terzo miglior risultato di sempre in termini di vittorie in una stagione. Il record è di 27, stabilito da Bautista nel 2023, mentre le 21 vittorie di Razgatlioglu del 2025 potrebbero essere eguagliate da Nicolò in questo fine settimana.

- Bulega è reduce dalla sua migliore serie di pole position, 7 (da Jerez 2025 ad Aragon 2026). Una pole a Misano gli permetterebbe di eguagliare il record assoluto stabilito da Jonathan Rea nel 2021: 8 pole di fila da Aragon a Magny-Cours.