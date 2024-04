MotoGP, Marco Melandri “Gara spaziale grazie a Marquez”

A Jerez è andata in scena una tra le gare più emozionati degli ultimi anni. Da cineteca il duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez: una sfida tra fenomeni. E probabilmente è solo l’inizio. Il pilota del team Gresini si trova sempre meglio in sella alla Ducati. C’è da scommettere che di gare come quelle ce ne saranno altre. Marco Melandri commenta il Gran Premio di Spagna a Corsedimoto.

“Gara spaziale, veramente spaziale grazie a Marquez nel senso che se non l’avesse animata lui sarebbe stata noiosa perché che Bagnaia ha mostrato un passo impressionante: ha fatto sembrare tutto facile quello che è impossibile. Il soprasso di Bagnaia al primo giro alla curva sei è stato qualcosa d’incredibile. Per me a metà frenata era impossibile pensare che lui frenasse invece lo ha fatto con una facilità estrema.

Credo che la grandezza di Pecco sia dovuta alla forza di Marquez. Se Marc non avesse fatto una gara così immensa provando a passarlo e lottando fino alla fine non si sarebbe visto questo valore di Pecco.

Bagnaia ha mostrato una freddezza, una tattica, una precisione, un controllo della situazione impressionanti. Lo aveva già mostrato in passato ma a Jerez si è superato in ogni singola area. Così come ha fatto Marquez perché ha fatto una gara incredibile: ci è riuscito piano piano, da formichina, i primi giri è stato calmo, ha avuto pazienza ed è riuscito a recuperare su Pecco. Era molto veloce nelle curve a sinistra e faticava in quelle a destra, non so se ciò dovuto al setup o una difficoltà fisica sua. Uno ha reso l’altro ancora più grande quindi bellissimo. Speriamo ci siano tante altre battaglie così con anche in mezzo Martin, Bastianini o anche le Aprilia e le KTM”.

Foto Gresini Racing

