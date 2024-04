MotoGP: Bagnaia vince a Jerez, che battaglia con Marquez

Francesco Bagnaia contro Marc Marquez, senza esclusione di colpi. È questa la battaglia che rappresenta la gara lunga MotoGP a Jerez, un acceso duello per la vittoria di GP con anche un bel contatto tra i due, senza conseguenze. Il campione in carica non cede e regola così il compagno di marca, cogliendo una vittoria ancora più importante dopo l’incidente e quindi lo zero di Jorge Martin. Marc Marquez alla fine è secondo, un risultato che gli serviva dopo gli ultimi incidenti, sempre quando si stava giocando la vittoria. Completa il podio Marco Bezzecchi in una top 5 tutta Ducati. Ecco com’è andato il Gran Premio di Spagna.

MotoGP Gara

Scelta quasi unanime di gomme: solo Bradl ha la soft posteriore, tutti gli altri hanno preferito la doppia media. Ottimo scatto di Marc Marquez subito al comando, con Bagnaia subito in rimonta per agganciarsi al #93, seguito da Martin, Bezzecchi e Alex Marquez. Si scatena subito la battaglia per la prima posizione tra l’otto volte iridato ed il campione MotoGP in carica, con l’attuale leader che poi riesce ad inserirsi tra i due. Doppio Long Lap per Augusto Fernandez per partenza anticipata, finisce molto presto invece la gara di Pedrosa, che passa dalla gioia del podio nella MotoGP Sprint alla caduta alla curva Aspar. Acosta poi deve fare i conti con le conseguenze di un contatto alla prima curva con Zarco, oltre ad essere un po’ acciaccato dopo il botto nel warm up. In breve tempo si formano più gruppetti: Martin deve resistere a Bagnaia, Bezzecchi e Marc Marquez procedono in tandem, poco più indietro Alex Marquez apre un quartetto composto da Binder, Oliveira e Bastianini.

Colpo di scena!

Peggiora la sanzione di Fernandez, che non ha scontato il doppio Long Lap e si vede comminato un ride through. Weekend da dimenticare per Espargaro, troppo ottimista in entrata in curva, provocando così anche la caduta di Zarco. Colpo di scena a 15 giri dalla fine, Martin è a terra! Via libera per Bagnaia, ma deve guardarsi sia da Bezzecchi che da Marquez, che non sono lontani. Anzi più dall’alfiere Gresini, che ad una decina di giri dalla fine è ufficialmente a caccia, mentre dietro Morbidelli provoca un incidente con Miller, visibilmente alterato con l’italiano dopo la caduta. Ma attenzione davanti, Marquez ha recuperato su Bagnaia, ormai i due sono agganciati e pronti al duello. Inizia l’alfiere Gresini, risponde il campione MotoGP in carica, non manca anche un contatto tra i due. Alla fine è il numero #1 ad avere la meglio ed a cogliere un successo combattuto ed importante. Podio tutto Ducati con Marco Bezzecchi salito sul terzo gradino.

