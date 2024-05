Dopo il deludente ritiro nella Sprint, il podio di oggi non può che essere accolto positivamente da Francesco Bagnaia. Ovviamente, il suo obiettivo era quello di salire sul gradino più alto del podio ed essere stato beffato da Marc Marquez all’ultimo giro, finendo terzo, è qualcosa che avrebbe evitato volentieri. Ora sono 38 i punti che lo separano da Jorge Martin, vincitore e leader della classifica.

MotoGP Le Mans, l’analisi post-gara di Bagnaia

Il campione in carica ha analizzato a Sky Sport MotoGP la sua gara odierna: “La cosa che mi dispiace di più è non aver vinto. Ho fatto il massimo, ma alla fine loro ne avevano di più. Io purtroppo ho faticato un po’, non riuscito ad essere veloce nel settore 3. Comunque il risultato è buono, considerando cosa è successo ieri. Possiamo essere contenti. Mi è mancato qualcosa, ci riproviamo a Barcellona“.

All’ultimo giro era troppo concentrato su Martin e non ha pensato al possibile sorpasso di Marquez? Questa la risposta di Pecco: “La mia idea era quella di rimanere attaccato a Jorge. Non sono riuscito a superarlo alla 7, una curva in cui volevo provarci. Volevo provarci alla 13, dove ero forte rispetto a lui, però Marc è stato molto bravo alla 9. Lì non riuscivo a frenare fortissimo, perdevo sempre qualcosa. Marquez è stato incisivo e mi ha superato, poi è stato molto forte alla penultima curva e non sono riuscito a ributtarmi dentro. Forse ci è mancato non aver fatto la sprint ieri, però loro ne avevano un po’ di più. Lavoreremo per migliorare“.

Pecco aspetta Barcellona e Mugello

Al pilota ufficiale Ducati viene interpellato sul fatto di non aver avuto un extra per vincere, se la caduta di ieri lo possa aver condizionato e spinto a non rischiare di fare un altro zero: “Qui a Le Mans ho finito la prima gara degli ultimi anni. Non avevo quello che avevo a Jerez. Riuscivo ad essere più incisivo di Jorge in alcuni punti e lui lo era in altri, non mi trovato mai nella situazione di poter superare. Ho sbagliato a non aver approfittato del lungo che ha fatto alla terza curva a due giri dalla fine. Comunque era difficile, il ritmo è stato sostenuto per tutta la gara“.

Barcellona e Mugello sono i prossimi appuntamenti del calendario MotoGP e piacciono a Bagnaia, che spera di poter recuperare punti su Martin: “Qui è stato un bel weekend, purtroppo nella Sprint è successo quello che è successo. Sicuramente speriamo non succeda più. Le prossime piste mi piacciono. Anche a Barcellona non ho finito le gare degli ultimi anni, ma sono sempre andato forte e ci riproveremo. Poi arriva il Mugello, sarà la gara di casa e ne abbiamo bisogno“.

Foto: Ducati Corse