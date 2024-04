MotoGP: Quartararo sanzionato, Dani Pedrosa podio Sprint!

Pensavate fosse tutto finito con il caos nella MotoGP Sprint? E invece no, c’è una promozione dell’ultimo minuto: Dani Pedrosa è salito sul terzo gradino del podio nella mini-gara del sabato a Jerez! Un passo avanti a causa di una sanzione comminata a posteriori a Fabio Quartararo, una questione di pressione di gomme che gli costa un podio prezioso visto il periodo non facile con Yamaha. Scatta invece la doppia festa in casa KTM: dopo il rookie d’attacco 2° al traguardo, anche il tester di lusso conquista il podio.

Il primo dalla stagione MotoGP 2017

“Qualcuno ha detto podio??” Così il marchio austriaco festeggia un risultato che vale tantissimo per lo stesso Dani Pedrosa e per tanti motivi. Nel 2018, suo ultimo anno completo da pilota MotoGP, per la prima volta il pilota spagnolo non era salito nemmeno una volta sul podio. Detiene ancora lui il record delle stagioni consecutive sempre con almeno una top 3 a referto, una sequenza che si era fermata proprio nella sua ultima annata da titolare.

L’incredibile Pedrosa ora sta vivendo davvero un periodo incredibile: tranquillo, senza la troppa pressione mediatica dei colleghi a tempo pieno, autore di un super lavoro di collaudo in KTM, insomma se la sta godendo. La sua prima wild card in Austria nel 2021 si era chiusa con una strepitosa top 10 nonostante i brividi per un suo incidente nella prima parte di gara che aveva coinvolto anche l’incolpevole Savadori e portato alla bandiera rossa. L’anno scorso ha fatto gioire il pubblico di Jerez con una doppia top 10, a Misano è arrivato ad un passo dal podio MotoGP. Così come oggi, nonostante l’assalto finale per insidiare Quartararo e tentare di raggiungerlo.

Foto: KTM Images