Al terzo giro è terminata la sprint race di Pecco Bagnaia a Jerez. Fatale il contatto con Brad Binder in curva 1. Il campione in carica MotoGP è caduto e si è ritirato. 0 punti, adesso è a -43 da Jorge Martin: leader della classifica generale e oggi vincitore. Domani proverà a riscattarsi nella gara lunga, le prove libere hanno detto che il suo passo è buono e può essere protagonista. Vincere sarebbe l’ideale.

MotoGP Jerez, la rabbia di Bagnaia dopo la Sprint

Pecco è intervenuto a Sky Sport MotoGP per raccontare l’incidente con Binder: “Ve la dico io com’è andata realmente. A Binder si è chiusa la vena quando Marquez lo ha superato alla curva 9 buttandolo un po’ fuori. All’ultima curva si è buttato dentro in una maniera oltre il limite, rischiando di buttare a terra entrambi. Non contento alla 1 ha deciso di passare sul cordolo per superarne due e ci sono finito in mezzo io“.

Il pilota ufficiale Ducati ritiene che alcuni colleghi dovrebbero darsi una calmata: “Sembra che la sprint race porti i piloti ad essere fuori di testa in certe situazioni. Fanno delle cose… Cambiano direzione senza un senso. A volte questa cosa puoi sfruttarla, approfittando degli errori altrui per superare, ma altre volte rimani in mezzo e ti succedono queste cose. Penso che si possa fare bene nella sprint race anche utilizzando la stessa strategia della gara lunga, senza fare certi errori. Il sorpasso di Binder a Marquez all’ultima curva era senza senso, poi ha perso tre posizioni. Non ne aveva bisogno. Vero che Martin si era messo davanti, però poi il passo era lento. Non c’era senso“.

I rimpianti di Pecco

Al netto della caduta provocata da Binder, Bagnaia ammette che le sensazioni con la sua Desmosedici GP24 erano positive: “Stando dietro agli altri ho notato che il ritmo era lento, era facile seguirli. Domani il tempo sarà migliore, la pista sarà asciutta e non dovremmo più vedere chiazze di bagnato di oggi. Il feeling era buono, riuscivo a fare ciò che volevo“.

Pecco ha ribadito che venerdì pomeriggio c’è stata una modifica importante adottata alla sua Ducati: “Abbiamo cambiato un particolare abbastanza grande, ha fatto tanta differenza“. Confermato anche il ritorno alla forcella vecchia: “Sì, già ad Austin sono tornato a quella. Mi trovo meglio, mi aiuta a far girare meglio la moto negli ingressi in cui devo portare un po’ di velocità. La moto sta più nella posizione che mi piace“.

Foto: MotoGP