Luca Salvadori quest’anno fa veramente gli straordinari. Appena il tempo di festeggiare le sue splendide prestazioni alla Deruta-Castelleone con vittoria di classe il sabato, l’assoluta la domenica e il record, che è subito partito per l’Olanda. Questo week-end debutta nell’ IRRC, l’International Road Racing Championship ad Hengelo. Luca Salvadori doveva andare con la V4S come nel CIVS, ma per regolamento che è come quello SBK, è permessa solo la 1000. La cosa più veloce è quella di usare la Superbike e così farà. Ad Hengelo non ci sono prove libere: 2 qualifiche e gara. Ovviamente il pilota milanese non conosce il percorso e saranno presenti gli specialisti della categoria. Non sarà facile ma nulla è impossibile per Salvadori come ha dimostrato lo scorso week-end con la Ducati del team Broncos.

Luca nelle gare su strada è ancora un esordiente ma ha tutto per diventare uno tra i principali protagonisti: ha talento, coraggio ed un entusiasmo fuori dal comune.

“Sul mille in strada mi ero trovato subito bene già l’anno scorso a Volterra – ha detto dopo la Deruta-Castelleone a CorsedimotoTV – la salita mi ha rapito e questo per me è l’inizio di un percorso. Ora l’appuntamento ad Hengelo. La Deruta è stato l’antipasto perfetto. È stato stupendo, con il Ducatone mi trovo benissimo, conosco alla perfezione come funziona l’elettronica e come si deve guidare. Credo di averlo dimostrato”.

L’ottimo esordio di Deruta fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

“Nelle gare può succedere di tutto, in particolare in strada. Bisogna prendere le cose step by step magari partendo po’ meno cattivi all’inizio evitando ritmi un po’ inutili però quando si chiude la vena è un po’ così. Devo ancora imparare però siamo sulla strada giusta”.

Guardate l’intervista completa a Luca Salvadori e le immagini della Deruta-Castelleone su CorsedimotoTV.