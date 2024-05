Cal Crutchlow non correrà il Gran Premio d’Italia 2024. Nelle scorse settimane la Yamaha aveva annunciato che il tester inglese avrebbe preso parte al weekend di gara al Mugello come wildcard, però poco fa ha annunciato che non sarà così.

MotoGP, Crutchlow infortunato: niente GP d’Italia

Quest’anno il 38enne di Coventry ha sofferto dei dolori alla mano destra ed è stato necessario un intervento per risolvere il problema. Le complicazioni gli impediscono di poter correre al Mugello nel fine settimana 31 maggio-2 giugno.

Ovviamente, la presenza di Crutchlow avrebbe fatto comodo a Yamaha per provare nuove soluzioni e raccogliere dati utili allo sviluppo della M1. Purtroppo, non potrà esserci. Le altre wildcard annunciate sono quelle a Silverstone e a Misano Adriatico. Nella sua Inghilterra e in Emilia-Romagna ci sarà regolarmente, ha tempo per recuperare dall’infortunio con cui ha dovuto fare i conti. Intanto auguriamo a Cal di tornare al 100% al più presto.

Foto: Yamaha MotoGP