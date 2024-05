Il team Aspar raccoglie una doppia soddisfazione nelle Prove 1 a Le Mans. David Alonso è sempre davanti, e di nuovo a passo di record, ma subito dietro c’è l’esordiente Joel Esteban. Un 1-2 della squadra di Martinez a precedere il leader Moto3 Daniel Holgado. E gli italiani? Brividi per un highside di Filippo Farioli, fortunatamente senza conseguenze, ma provvisoriamente in Q2 ci sarebbe solamente Riccardo Rossi… Ecco com’è andato l’ultimo turno del venerdì al Circuito Bugatti.

Moto3 Prove 1

Si riparte da quanto visto nelle Prove Libere del mattino, con il record assoluto già polverizzato (tempi e cronaca). Da adesso però si fa sul serio, questa sessione Moto3 e la prima di domani saranno decisive in ottica qualifiche. Un turno che non inizia benissimo per Munoz, scivolato alla curva 6 poco dopo essersi portato in P2 dietro a Piqueras. Il primo del turno ma non l’ultimo: registriamo poi anche la caduta del compagno di squadra Kelso alla curva 7, più un brutto highside all’ultima curva per Farioli (nonostante la moto ricadutagli addosso, nessuna conseguenza per il pilota SIC58).

Si aggiungono poi alla lista le scivolate di Almansa alla curva 3, del duo MLav Racing, Ogden e Whatley, a terra in due incidenti distinti ma entrambi alla curva 6, infine di Piqueras e di Veijer alla curva 13. Dopo svariati stravolgimenti in classifica, nell’ultimo quarto d’ora si fa vedere Alonso, che vola al comando proprio davanti al leader Moto3 Holgado, che non ci sta e poco dopo si piazza in testa. Acuto di Esteban proprio nei minuti conclusivi, ma il compagno di squadra riprende poi il comando e chiude così l’ultima sessione Moto3 del venerdì a Le Mans.

La classifica

