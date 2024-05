Moto2 Le Mans, Prove 1: top 3 tutta Boscoscuro, Escrig si ferma

Ben tre piloti Boscoscuro al comando delle Prove 1 a Le Mans. Sergio Garcia in particolare ha scritto il nuovo record assoluto per la Moto2 sul tracciato transalpino, piazzandosi davanti ad Alonso Lopez ed a Fermin Aldeguer, coppia Speed Up che completa così il terzetto di piloti in sella alla moto vicentina. Ottima partenza per il marchio tricolore, mentre per trovare il primo dei piloti italiani dobbiamo andare ai margini della top 10… Ecco com’è andata la sessione al Circuito Bugatti.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

Un sostituto in corsa

La prima notizia è che Alex Escrig si è fermato: il pilota Forward infatti è ancora reduce da un infortunio riportato in una sessione di allenamento di flat track. Lo spagnolo ci ha provato, ma non è in grado di continuare a causa dei dolori a mano e spalla sinistri. C’è il sostituto: Jorge Navarro, già schierato nello scorso GP di Spagna ma da wild card, ha una seconda occasione quest’anno nel Mondiale Moto2. Oltre ad aver appena archiviato il suo primo podio nell’Europeo di categoria, un secondo podio ad un soffio dalla vittoria nella prima gara della tappa della scorsa settimana a Estoril. Una motivazione in più per il pilota valenciano, che dalle Prove 2 di domani mattina tornerà di nuovo nel suo ex Mondiale, dando anche un ulteriore aiuto al processo di sviluppo della F3.

Moto2 Prove 1

Aron Canet, ieri dichiarato idoneo con riserva, è stato rivisto alla fine del turno mattutino. Per lui il GP di Francia continua, è anzi uno dei primi a farsi vedere in pista in questa sessione. Si riparte da quanto visto al mattino nelle Prove Libere, ma questo è il primo turno utile in ottica qualifiche. Non inizia benissimo Dixon, protagonista di una scivolata, in seguito si registrano anche le cadute di Foggia e Salac. Quello che si vede ancora una volta però è l’ottima partenza dei ragazzi Boscoscuro, tutti e quattro visto che in alto da subito ci sono anche i piloti MT Helmets-MSi. Davanti a loro passerà il leader Moto2 Roberts, che subito dopo però incappa in una scivolata. Alonso Lopez non conclude invece il suo potenziale giro da record a causa di un incidente, ma rimane comunque appena dietro a Sergio Garcia e appena davanti a Fermin Aldeguer.

La classifica

Foto: motogp.com