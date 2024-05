Moto2 Le Mans, Prove Libere: 1-2 Boscoscuro, Arbolino 9°

La coppia del team Speed Up comanda la sessione inaugurale per la Moto2 a Le Mans. Alonso Lopez e Fermin Aldeguer monopolizzano le prime due posizioni nelle Prove Libere al Circuito Bugatti, seguiti dall’attuale leader iridato Joe Roberts e da Manuel Gonzalez, prima di trovare le altre due Boscoscuro. E gli italiani? Il migliore al momento è Tony Arbolino, vedremo nei prossimi due turni, fondamentali in ottica qualifiche. Ecco com’è andata la prima sessione al Circuito Bugatti.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

Moto2 Prove Libere

Da segnalare un debutto: Dani Munoz, campione europeo Stock e rookie in Moto2 JuniorGP, inizia il suo primo GP mondiale al posto dell’infortunato Bendsneyder. Assente l’esordiente Mario Suryo Aji, operato per sindrome compartimentale, mentre Celestino Vietti, ancora convalescente da un infortunio alla clavicola sinistra, è stato fermato ieri al controllo medico. Idoneo con riserva invece Aron Canet, da rivalutare dopo questa sessione, mentre Dennis Foggia è OK dopo i guai al gomito sinistro accusati nel GP Jerez. Guardando alla pista, non manca presto uno scossone importante alla curva La Chapelle per Lopez, fortunatamente senza conseguenze. Inizia bene Arbolino, in seguito si fanno notare anche Dixon, Gonzalez ed il leader Moto2 Roberts, ricordiamo passato in vetta dopo il GP a Jerez. Arenas finisce prematuramente con una scivolata alla Chemin aux Beoufs, mentre sul finale arriva il duo Speed Up/Boscoscuro, che vola al comando della classifica per rimanerci fino alla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: motogp.com