Moto2: Mario Suryo Aji operato, non disputerà il GP Francia

Honda Team Asia con un solo pilota nel GP di Francia. L’esordiente Mario Suryo Aji infatti non ci sarà a causa di un intervento per sindrome compartimentale, svolto proprio oggi a Barcellona. Assieme alla squadra ed ai dottori si è giunti alla decisione di intervenire quanto prima per sistemare i problemi riscontrati all’avambraccio destro fin dall’inizio del campionato. L’unica soluzione quindi per poter poi disputare il resto della sua prima stagione Moto2 senza ulteriori difficoltà.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

Obiettivo ritorno a Barcellona

“Dopo averne parlato col dottor Mir a Barcellona, abbiamo deciso di procedere con l’intervento” ha spiegato Hiroshi Aoyama, team manager della squadra Moto2. “Purtroppo sarà assente in questo fine settimana di gare. Il nostro obiettivo ora è solo facilitare il suo recupero e sperare nel suo ritorno per il Gran Premio di Catalunya, in programma tra due settimane.” Lo stesso rookie Moto2 conferma poi le difficoltà dell’ultimo periodo. “Nelle prime quattro gare ho avuto problemi ad una mano al momento di usare l’acceleratore, a Jerez ho raggiunto il limite” ha spiegato Aji.

“Dopo i test ho fatto una risonanza magnetica al braccio destro ed abbiamo visto che c’erano i sintomi della sindrome compartimentale.” Inevitabile quindi l’intervento per risolvere un problema ormai sempre più comune. “Mi dispiace per questa pausa dopo i progressi visti a Jerez” ha aggiunto il pilota indonesiano. “È un peso per la mia testa, ma devo essere sincero: continuare avrebbe solo peggiorato la situazione. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di saltare la gara a Le Mans per sistemare i problemi al braccio e ritrovare le giuste sensazioni in moto il più presto possibile.”

Foto: Idemitsu Honda Team Asia