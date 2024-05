Francesco Curinga “Corsa contro il tempo per partecipare al TT”

Francesco Curinga si era preparato alla perfezione per essere al top all’Isola di Man. Allenamento in bicicletta, in palestra, gare in moto ma la sorte gli ha giocato un brutto scherzo. Domenica scorsa a Vallelunga è stato coinvolto in un incidente mentre stava partecipando a gara2 del Moto Guzzi Fast Endurance assieme al DJ Ringo. Nessuna frattura, la partecipazione al Tourist Trophy non pare compromessa ma ora serve tanta pazienza e fisioterapia.

“Purtroppo sono stata colpito da un avversario al tornantino – racconta Francesco Curinga a Corsedimoto – ho battuto la testa e temevo di essermi fatto male alla clavicola ed ho temuto per il TT. Per fortuna nulla di rotto, nulla di grave ma non riesco a muove la spalla da solo, solo durante la fisioterapia: Che dire? Sono incazzato nero! Adesso è una corsa contro il tempo per poter essere pronto per il TT. Il 24 c’è la partenza per l’Isola di Man e da 27 si va in pista. Peccato perché mi ero preparato benissimo anche grazie a mia moglie che mi aveva aiutato per il lavoro consentendomi di prendere tutto il tempo necessario per gli allenamenti“.

Francesco Curinga per la seconda volta al TT a 49 anni

“Ero tranquillo, mi sentivo veramente bene a livello mentale e se si è a posto di testa si è a cavallo. Ora questo intoppo ma non dev’essere un abili per un’eventuale prestazione sotto tono. Io vado al TT solo se sto bene, se tra tre settimane non sono in forma sto a casa. Ho un anno in più rispetto al 2023 ma in una manifestazione come il Toutist Trophy l’età conta relativamente: basti pensare a McGuinness ed altri big che ora hanno più di 50 anni ma sono ancora velocissimi”.

Obbiettivo top 10

“Gareggio con la stessa moto e squadra dell’anno scorso. Avrò nuove partnership tra cui quella con Arai che mi da la possibilità d’indossare caschi in edizione limitata, Awa Fugardi che mi fornisce la tuta ed il Cremona Circuit di cui ho il piacere di essere testimonial. Non amo fare pronostici. Il livello è più alto dell’anno scorso. Nel 2023 mi ero classificato ottavo. Ora la top 10 sarebbe già un bell’obbiettivo da raggiungere”.

Foto Gianluca Domenicali