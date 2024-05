MXGP Francia: Febvre beffato da Herlings in gara 2, ma il GP è suo

Jeffrey Herlings trionfa in Gara 2 MXGP in Francia. Prestazione fenomenale e una vittoria arrivata in rimonta, sorpassando all’ultimo giro Romain Febvre. Il pilota del Kawasaki Racing Team è partito fortissimo e aveva guadagnato anche un po’ di vantaggio, ma nel finale l’olandese della KTM ha recuperato e ha poi perfezionato un sorpasso che non ha lasciato scampo al rivale. Il francese, che forse ha patito un po’ il dolore al pollice destro, è comunque il vincitore del gran premio e si avvicina alla testa della classifica.

MXGP Francia, Gara 2: Gajser e Prado fuori dalla top 5

Terzo al traguardo Pauls Jonass con la Honda, a precedere la Kawasaki di Jeremy Seewer e la Honda di Kevin Horgmo. Sesta posizione per Tim Gajser, vincitore di Gara 1, caduto e poi risalito in moto nel corso della seconda manche disputata oggi a Saint Jean d’Angely. Il pilota HRC ha preceduto la GASGAS del campione in carica Jorge Prado, partito non bene e poi non in grado di recuperare.

Caduto, ma già al via, l’italiano Mattia Guadagnini: ripartito, è giunto diciassettesimo al traguardo dietro al connazionale Ivo Monticelli. Il migliore dei “nostri” è stato Andrea Bonacorsi, nono con la Yamaha. Da evidenziare che Gara 2 è partita con la pioggia e ciò ha messo a dura prova tutti i piloti.

Come detto all’inizio, Febvre è il vincitore del Gran Premio di Francia MXGP. Sul podio con lui salgono anche Herlings e Gajser. Quest’ultimo è anche il nuovo leader della classifica generale con 345 punti, 4 in più di Prado e 26 più di Febvre. La corsa al titolo è decisamente interessante.

Corsedimoto TV iscriviti al nostro nuovo canale YouTube