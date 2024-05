di Marco Braghin

Ivo Odasso, il fondatore della Plastic Bike, azienda leader in Italia nella produzione di carene, amico di tutti nel Paddock della Superbike e del CIV, se ne è appena andato. Si è congedato con garbo, velocemente ed inaspettatamente, proprio come faceva quando usciva dai box dopo avervi portato le sue carene. Proprio come quando lasciava l’autodromo al termine delle gare. Rientravi dal parco chiuso, lo cercavi per salutarlo e ringraziarlo e lui era già andato via. Nella foto d’apertura, coi baffoni, insieme a Troy Bayliss e alcuni collaboratori.

Amico di tutti

Era veramente e sinceramente amico con tutti “Ivone”, non faceva distinzione tra gli appartenenti ai team ufficiali e quelli dei team privatissimi. Lui seguiva tutti con la medesima professionalità e con un’immensa passione. Si studiava le soluzioni per le esigenze di tutti, era sempre modesto e si metteva sempre in gioco per soddisfare tutti. Aveva sempre un sorriso sotto i suoi baffoni. La sua passione per le moto è sempre stata davvero immensa, tant’è che molte volte raggiungeva gli autodromi in giro per l’Europa, in sella ad una delle sue tante moto. Il gran premio poteva essere a due passi come Monza oppure a Portimao, Jerez, Assen o Bruno, lui amava venirci in moto, per vivere la magia delle corse, anche nel viaggio. Ad Ivo potevi chiedere una recensione di una moto che volevi comprare, tanto, di sicuro, ho l’aveva avuta o l’aveva usata per uno dei suoi viaggi, dava sicuramente delle ottime dritte.

Un imprenditore geniale

Tutti noi del Mondiale Superbike abbiamo usato le carenature Plastic Bike, come nel CIV e così come la maggior parte dei pistaioli. Ultimamente dopo averlo avuto come sponsor tecnico per tanti anni, l’ho avuto come cliente. Era sempre una festa andare in azienda da lui, si parlava all’80% di moto e 20% di lavoro. Ivo guardava fuori dalla finestra e se vedeva che eri andato da lui in moto, con il sorriso sotto i baffoni ti diceva “bravo bravo”. Per la cronaca Ivo è stato anche tra i fondatori della CRS Moto, che ha dato vita alla Vun ed alla Du. Ci mancherai Ivo, con te se ne va uno di quei gentil uomini della “vecchia guardia”.