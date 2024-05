MotoGP: Marco Bezzecchi, la VR46 e l’opportunità ufficiale ’25

La terza stagione in MotoGP di Marco Bezzecchi non è iniziata come si sperava. Dopo il terzo posto finale nel Mondiale 2023, il pilota del team VR46 fatica a prendere confidenza con la Ducati Desmosedici GP23. Un solo podio (a Jerez) nelle prime cinque gare, weekend disastroso a Le Mans con due ritiri e all’attivo un magro bottino di 36 punti che deve lasciare riflettere.

La scelta “non ufficiale”

Quasi un anno fa il 25enne pilota riccioluto ha rifiutato la moto ufficiale con il team Pramac per restare legato all’ambiente familiare della VR46. Una scelta che finora non sta premiando e semina qualche dubbio in vista del mercato piloti MotoGP che sta per esplodere. Bezzecchi ha ammesso di avere “ripensamenti” sulla sua decisione di restare con il team di Valentino Rossi, specie se dovesse arrivare un’allettante proposta da una squadra ufficiale: vedi Aprilia o Yamaha. “Ammetto di averci ripensato“, ha confessato a Sky Sport in merito al mancato trasferimento in Pramac. “Ma non mi sono mai pentito della scelta e la cosa non mi riguarda. È sempre facile parlare dopo, ma sono comunque convinto della mia decisione“.

Il prossimo contratto del ‘Bez’

Adesso è tempo di guardare avanti, non si accettano errori in materia contrattuale. Molto ruota intorno alla decisione Pramac se restare con Ducati o approdare in Yamaha. Nella seconda ipotesi, VR46 potrebbe avere una moto ufficiale nel 2025 e quindi spingere Marco Bezzecchi a restare. Viceversa, si guarderà intorno per prendere in considerazione un cambio di marchio. “Penso di essere cresciuto molto e mi piacerebbe poter diventare un pilota ufficiale, che è l’ambizione di tutti“, ha sottolineato Bezzecchi. Le prossime gare saranno decisive per spostare l’ago della bilancia a suo favore. “Devo confermarmi veloce e competitivo per meritare una chance“.

Non è sicuramente un contendente per il posto in Ducati factory al fianco di Francesco Bagnaia, dove in pole position c’è Marc Marquez. Ma potrebbero aprirsi delle possibilità in casa Yamaha e Aprilia. La Casa di Iwata spera di avere una squadra satellite dalla prossima stagione MotoGP, mentre Aleix Espargaro dell’Aprilia potrebbe ritirarsi. Cosa ne pensa l’allievo della VR46 Academy di un possibile trasferimento altrove? “Non è mai una cosa a senso unico. Ma penso che sia una scelta che si fa insieme, come un ‘matrimonio’. Ma è un po’ presto per parlarne“.

Marco Bezzecchi non può che restare alla finestra in attesa di capire le prime mosse altrui. Dal valzer dei contratti che presto si scatenerà potrebbero uscire posizioni interessanti, ma servono risultati convincenti per sedersi più comodamente al tavolo delle trattative. La Ducati GP23 si sta rivelando una “moto leggermente più complicata… Mi sono adattato abbastanza velocemente all’ingresso in curva, mentre a centro curva faccio ancora un po’ di fatica, soprattutto al primo tocco dell’acceleratore. La moto tende ad avere un po’ più di grip e ho sempre la sensazione di sottosterzo, ma ci stiamo lavorando, sono fiducioso“.

Foto: VR46 Racing Team