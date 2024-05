In questa domenica appena trascorsa, libera da impegni MotoGP, Enea Bastianini ha incontrato i suoi fan a San Marino in occasione di una giornata speciale. Si è tenuto infatti il primo Bestia True Fan, organizzato dal fan club di Bastianini per far incontrare i tifosi con il pilota Ducati. L’evento ha avuto luogo all’Atlante Shopping Center di San Marino, con il piano terra letteralmente invaso dai fan di Bastianini, provenienti anche da lontano. Fotografie, autografi, sfide a videogiochi di corse, abbracci e strette di mano, il pubblico era estasiato per questo momento così esclusivo con il proprio beniamino.

Bastianini “tutto per i fan” prima della MotoGP

Il Fan Club ha storicamente organizzato eventi di questo genere, e infatti ha assicurato che ne seguiranno altri, tra cui il celebre Bestia Fest di fine anno. Va in archivio anche il primo evento pubblico dell’anno per il pilota, che in questi giorni deve già tornare a pensare alla MotoGP, prima per il GP a Barcellona, in programma nel prossimo fine settimana, e poi per il sentito appuntamento del Mugello, a cui seguirà una giornata unica di test ufficiali.

È un inizio di stagione 2024 decisamente solido per il 26enne di Rimini, reduce da un anno da dimenticare causa infortuni. Il pilota MotoGP è determinato a tenere anche l’anno prossimo la sua sella in Ducati factory. Con la consapevolezza dei “pericoli” Jorge Martin e Marc Marquez… Per il momento Bastianini ha messo a referto due piazzamenti sul podio, una pole position, un unico ritiro nella Sprint di Jerez ed alcuni sesti posti come peggiori risultati.

Foto: Marzio Bondi