Luca Ottaviani “Il Mondiale a tempo pieno? E’ questione di soldi”

Tredicesima wild card nel Mondiale Supersport per Luca Ottaviani. Il pilota marchigiano quest’anno tornerà a calcare la scena internazionale sulla sua pista di casa. L’anno scorso aveva partecipato ad un appuntamento del WorldSSP ma ad Imola. In quell’occasione era riuscito a centrare l’11esimo posto in Superpole ed il 12esimo in gara-1. Ogni volta che ha avuto la possibilità di gareggiare nel Mondiale si è sempre fatto onore ed anche quest’anno cercherà di essere tra i protagonisti.

“Sono molto contento di essere riuscito ad ottenere la wild card per l’Emilia Romagna Round del Mondiale Supersport – dice Luca Ottaviani a Corsedimoto – non era così scontata dato nella prima gara del CIV a Misano ho vinto ma in gara-2 sono caduto mentre ero in testa quindi non ero al vertice della classifica tricolore. Il mio obbiettivo è portare l’MV Agusta dell’Extreme Racing Service più avanti possibile”.

Qual è il tuo ricordo più bello legato alle tue wild card?

“Nel 2019 a Misano si ero qualificato al sesto posto nonostante una caduta ed è stato un momento indimenticabile poi in gara mi ero classificato 12esimo. Un altro bellissimo ricordo legato al Mondiale riguarda l’Estoril quando avevo conquistato l’undicesimo posto”.

Perché non sei nel Mondiale in pianta stabile?

“Per motivi economici. Il motociclismo per certi aspetti è uno sport un po’ bastardo, lo sappiamo tutti. I team non guardano solo al talento ma anche al soldo. Io però non demordo, ci spero ancora! Il mio obiettivo è sempre quello di gareggiare nel Mondiale Supersport a tempo pieno”.

Come vedi il Mondiale Supersport 2024?

“Per me è uno tra i più belli in assoluto perché è molto equilibrato. Stefano Manzi ed Adrian Huertas hanno qualcosina in più però ci sono anche altri piloti che riescono a lottare per la vittoria. Le MV Agusta stanno facendo un ottimo campionato, le Triumph e pure Can Oncu con la Kawasaki riesce a dire la sua. È veramente combattuto ed emozionante da vedere”.

Intanto questo week end a torni nel CIV

“Chiaramente nel CIV Supersport punto al titolo quindi già a Vallelunga si cercherà di vincere. Il livello è alto, ci sono tanti piloti veloci ad ulteriore conferma del valore del nostro campionato nazionale”.

Foto Dani Guazzetti