Roberto Tamburini, il MotoAmerica comincia a parlare italiano

Roberto Tamburini si sta trovando sempre più a suo agio nel MotoAmerica Supersport. Il pilota riminese ad inizio carriera aveva come simbolo uno squaletto perché amava andare in progressione per raggiungere i propri obbiettivi. E così sta facendo ora alla sua prima stagione oltre oceano. Dopo il settimo e l’undicesimo posto conquistati nel primo appuntamento stagionale, a Barber si è classificato sesto in gara-1 e quinto in gara-2 in sella alla Mv Agusta dell’MP13 Racing Team. Forse avrebbe avuto fare perfino meglio. Sicuramente ha grandissimi margini di miglioramento e c’è da scommettere che presto si avvicinerà alla zona podio.

“Secondo appuntamento del MotoAmerica in crescendo dal venerdì alla domenica – racconta Roberto Tamburini a Corsedimoto – Per me era un’altra pista nuova ma passo dopo passo siamo riusciti a migliorarci. Sono scattato dall’undicesima casella in griglia. Peccato per una scivolata in qualifica altrimenti sarei potuto partire leggermente più avanti. In ogni caso sono riuscito a rimontare diverse posizioni in entrambe le gare. Dalla prima alla seconda sono riuscito a migliorare il feeling con la moto. Rispetto al primo appuntamento di Atlanta abbiamo già fatto importanti progressi. Siamo riusciti ad essere più competitivi e vicini a primi anche sul passo gara, molto costante e veloce: questo è ciò che mi preme di più. Sicuramente è stato un buon week-end”.

Roberto Tamburini focalizzato

“Ora cercheremo di continuare a crescere anche tra due settimana al Road America. Sarà un’altra pista nuova, completamente diversa e da imparare prima possibile. Ringrazio Equitea MV Agusta by MP13 Racing Team, MV Agusta North America ed Andrea Quadranti ed i suoi ragazzi di MV Agusta Reparto Corse che sono venuti a Barber a darci una mano: è stato un grande aiuto per noi. Speriamo di averli presto di nuovo tra noi”.

Foto social