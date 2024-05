MotoGP verso il GP Catalunya: tutti gli orari TV e streaming

Tappa sei del Motomondiale 2024, si va al Circuit de Barcelona-Catalunya. La classifica MotoGP generale ci parla di un dominio Ducati finora, sarà quello che vedremo anche in pista o ci saranno anche altri protagonisti, come Vinales ed Acosta? In Moto2 l’ultimo round è stato uno storico assolo dei ragazzi Boscoscuro, che si sono presi tutto il podio per la prima volta nella categoria. Guardando la generale la situazione è la stessa, con tutt’e quattro i piloti nella top 5! Unica nota tricolore vincente in una categoria in cui i nostri piloti faticano…

Stesso discorso in Moto3, con lo spagnolo Daniel Holgado ed il colombiano David Alonso che stanno già prendendo il largo… Note liete invece in MotoE, visto che ci sono Mattia Casadei, Nicholas Spinelli e Kevin Zannoni in testa in classifica generale. Come se la caveranno in Catalunya? Di seguito tutta la programmazione del GP, con diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Su TV8 invece qualifiche e sprint saranno in diretta, mentre le gare della domenica saranno tutte in differita.

GP Catalunya, gli orari Sky Sport

Venerdì 24 maggio

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

12:25-12:40 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

16:15-16:45 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 25 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 26 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

GP Catalunya, gli orari di TV8

Sabato 25 maggio (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 26 maggio (differita)

13:05 Moto3 Gara – 18 giri

14:20 Moto2 Gara – 21 giri

16:05 MotoGP Gara – 24 giri

