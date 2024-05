Nell’ambito della Motor Valley Fest tenutasi a Modena lo scorso week end, ha riscosso grande successo l’evento Motorsport Club 2024. E’ stata uintensa giornata dedicata alla promozione della cooperazione tra l’Italia e il Regno Unito nel settore del High Performance Engineering. L’organizzazione e la promozione sono stati curati da Global Marketing Architecture. La società di consulenza specializzata nel settore Motorsport ha riunito esperti e professionisti della filiera, offrendo una piattaforma unica in Italia per il confronto diretto e l’approfondimento di tematiche di particolare impatto sull’industria.

Motorsport italiano e britannico, l’entusiasmo della sinergia

L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 170 delegati provenienti da entrambe le nazioni e rappresentanti di 70 imprese della filiera. Questa qualificata partecipazione ha confermato l’interesse e l’entusiasmo per le sinergie potenzialmente fruttuose tra i due paesi. Le opportunità di networking sono state incentivate dalla presenza di 26 selezionati desk espositivi che hanno offerto una vetrina delle recenti innovazioni, tecnologie e prodotti legati al motorsport. L’incontro ha favorito lo scambio di idee e opportunità di business tra le imprese e gli esperti presenti.

L’appoggio di enti e istituzioni di Italia e Regno Unito

Motorsport Club 2024, quale parte integrante di Motorvalley Fest, ha beneficiato del supporto di diversi enti ed organizzazioni di rilievo. Tra queste la rete di imprese RPM-Rete Professionisti Motorsport, CNA Modena ed Emilia-Romagna. Di particolare rilievo la presenza del Department for Business and Trade presso il consolato Britannico e la Ragione Emilia Romagna. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza della cooperazione internazionale nel settore del motorsport e ha gettato le basi per un futuro promettente di collaborazione tra Italia e Regno Unito.

Tre panel di approfondimento

Fulcro dell’evento sono stati i tre round-table, durante i quali il confronto tra illustri relatori hanno affrontato temi rilevanti per il settore del motorsport. Le discussioni hanno toccato diverse questioni centrali. La prima sessione ha esplorato le possibilità di trasferire competenze e tecnologie dal motorsport all’aerospaziale e ad altri settori, mettendo in evidenza il potenziale per una collaborazione intersettoriale. La seconda, moderata da Paolo Gozzi direttore di Corsedimoto.com (nella foto d’apertura) ha analizzato l’innovazione accelerata, soffermandosi sui materiali all’avanguardia e sui processi produttivi. Particolare attenzione alle nuove tecnologie nel motorsport e alle pratiche per migliorare l’efficienza dei processi produttivi. Infine, la terza sessione ha messo in luce le sinergie tra intelligenza artificiale, elettronica e applicazioni avanzate. Il meeting ha offerto una panoramica sulle ultime tendenze e sul loro impatto sul futuro del motorsport.

Occasione di networking

Motorsport Club 2024 ha offerto anche numerose occasioni di networking, consentendo ai partecipanti di instaurare nuovi contatti professionali e di esplorare potenziali opportunità di collaborazione. Il successo dell’evento è stato testimoniato dal feedback positivo ricevuto dai partecipanti, che hanno espresso apprezzamento per la qualità dei contenuti proposti e per le diverse opportunità di confronto tecnico tra addetti ai lavori. Global Marketing Architecture è già al lavoro per il prossimo evento nel 2025. L’obiettivo è continuare a promuovere la collaborazione internazionale e l’innovazione nel settore del motorsport.