MotoGP, Marc Marquez-Ducati: gli ultimi ostacoli da superare

Marc Marquez, asso della Ducati Gresini, ha trascorso il fine settimana nella sua terra natale con suo fratello Alex, in attesa del prossimo appuntamento MotoGP al Montmelò. I due piloti hanno tenuto sessioni di allenamento in bici e in moto, saltando anche sulle flat track sul Circuito Alcarras, dove è presente una piscina interna collegata al ristorante. Un lieve infortunio per l’otto volte campione del mondo, ma nulla di grave.

Allenamento e caduta

I fratelli Marquez hanno goduto anche della compagnia di Diogo Moreira, 20enne brasiliano che disputa la sua prima stagione in Moto2 con il team Italtrans. Sulla pista sterrata, Marc Marquez è caduto a terra in modo piuttosto violento. Le abrasioni che il pilota della Gresini ha riportato all’avambraccio sinistro, normalmente non dovrebbero compromettere la sua presenza al GP di Catalunya. Sarà un weekend particolare per l’ex campione della Honda e per il suo futuro, visto che il suo nome è sempre più associato al team Ducati factory. A giudicare dalle immagini postate sui social nulla di preoccupante…

Le questioni di mercato

Per l’ambita sella è al ballottaggio con Jorge Martin, ma prima dovrà risolvere alcune questioni legate alle partnership commerciali. Marc Marquez dovrebbe porre fine al connubio con lo sponsor personale di lunga data Red Bull per unirsi al team ufficiale Ducati nella prossima stagione MotoGP. Questo perché la squadra di Borgo Panigale è sponsorizzata da Monster, il grande rivale della Red Bull nel mercato delle bevande energetiche. L’accordo tra Ducati e Monster durerà fino alla fine del 2025 e non sono previsti ripensamenti improvvisi per fare posto all’asso di Cervera.

Sebbene la questione Red Bull e Monster sia l’ostacolo più grande, ci sono altri problemi di sponsorizzazione. I legami di Marquez con Samsung contrastano con lo sponsor principale della Ducati, Lenovo. L’Allianz, che lavora con Marquez, fa concorrenza all’Unipol. Inoltre il pilota Gresini è legato al brand di occhiali da sole Oakley, mentre Ducati è sponsorizzata dal marchio Carrera. L’azienda di birra Estrella Galicia lavora con Marquez, l’azienda di vini e liquori Contadi Castaldi lavora con Ducati. Ma dietro l’intera operazione Marquez-Ducati c’è Liberty Media, il nuovo padrone della MotoGP. Le sovrapposizioni di marchi sono un problema risolvibile.

Marquez e il sogno Ducati

Marquez ha rinunciato al contratto più importante della MotoGP con la Honda per lasciare il costruttore in difficoltà e unirsi alla Gresini Ducati. Adesso per approdare in rosso dovrà affrontare altre delicate questioni finanziarie, ma sembra l’unica via percorribile per ritornare a contendersi il titolo MotoGP. “Nella vita, a volte, devi prendere decisioni che non ti piacciono o non vuoi dover prendere. Siamo tutti qui per vincere e per farlo dobbiamo cercare sempre le migliori condizioni“, ha dichiarato il fuoriclasse dopo la gara di Le Mans. “Dobbiamo considerare tutto… Devi parlare con tutti e logicamente ci sono conversazioni”. L’obiettivo per il 2025 è avere una moto con specifiche ufficiali, dopo aver preso confidenza con la GP23 in questa stagione. La decisione probabilmente è già stata presa. L’ufficialità al Mugello in programma a fine maggio?

