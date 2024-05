TT 2024: Michael Dunlop a caccia del record dello zio Joey

Tra pochi giorni all’Isola di Man scatterà il TT 2024 con una tematica d’interesse su tutte. Se lo scorso anno andò in scena l’edizione dei record, in questa circostanza si potrebbe assistere ad un Tourist Trophy destinato ad entrare ancor più nella storia. Michael Dunlop, 25 vittorie finora all’attivo, andrà a caccia del record di successi tuttora detenuto dallo zio Joey Dunlop. Oltrettutto con diverse cartucce da sparare in tutte le classi ‘Solo‘.

LE CHANCE DI MICHAEL DUNLOP AL TT 2024

Di fatto Mickey-D si è preparato nel migliore dei modi all’evento, allestendo un parco-moto di livello assoluto. Tra Superbike e Superstock correrà con le nuove Honda CBR 1000RR-R preparate dall’Hawk Racing, mentre in Supersport ha lasciato la Yamaha R6, sua storica compagna d’avventure e di vittorie, per correre con una fiammante Triumph Street Triple 765 RS. Che dire poi della Supertwins dove, nelle due gare in programma, punterà ad arricchire il proprio palmares sempre con una Paton S1-R. Lo si voglia o meno, moto tuttora riferimento delle bicilindriche di almeno 650cc di cilindrata.

A CACCIA DELLE 26 VITTORIE

Con la sua velocità, “The Bull” ha chiaramente diverse carte da giocarsi al TT 2024 per raggiungere e, perché no, superare le 26 affermazioni del “King of the Roads“. Un traguardo, va detto, al quale ha sempre detto di tenerci relativamente. Per Michael non è eguagliare o battere il primato dello zio Joey a far tutta la differenza di questo mondo. La sua “mission” resta portare avanti con successo la dinastia dei Dunlop nelle corse su strada, soprattutto nel nome ed in memoria del padre Robert e del fratello William.

AL TT 2024 TRASCORSI 24 ANNI DAL RECORD DI JOEY

Questo a titolo personale, perché chiaramente un MD prossimo a raggiungere Joey stuzzica le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Tutto questo trascorsi 24 anni dall’ultimo, trionfale Isle of Man TT disputato da Joey Dunlop, in quel 2000 dove, a 48 anni compiuti, mise a segno 3 successi. Nella Formula 1 con una nuovissima Honda VTR 1000 SP1, per poi vincere nella Lightweight (250cc) e, in data 7 giugno 2000, nella Ultra-Lightweight con una rossa Honda RS125R numero 3. La sua 26esima ed ultima affermazione al TT, con il fratello Robert sul podio, poche settimane prima di quel fatale incidente a Tallinn. All’epoca Michael Dunlop aveva soltanto 11 anni: trascorso 1/4 di secolo, ha scritto memorabili pagine di storia delle road races. Con la possibilità di riscrivere il record per antonomasia del TT…