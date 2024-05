MX2 Francia: Coenen domina gara 2, Adamo chiude sul podio

Dopo aver trionfato già in Gara 1, Lucas Coenen ha conquistato anche in Gara 2 del Mondiale MX2 in Francia. Il pilota belga ha nuovamente dominato con la sua Husqvarna: un weekend fantastico il suo. È arrivato al traguardo dell’ultima manche con un vantaggio di ben 24 secondi rispetto all’olandese Kay de Wolf, suo compagno di squadra e leader della classifica generale. Nel finale è arrivata anche un po’ di pioggia a rendere ancora più difficili le condizioni della pista.

MX2 Francia, Gara 2: com’è andato Andrea Adamo

Terzo posto a Saint Jean d’Angely per Simon Laengenfelder con la GASGAS. Il tedesco ha provato a stare con de Wolf, poi il rivale ha allungato e quindi si è dovuto accontentare di mantenere la terza posizione, gestendo il vantaggio ed evitando rischi.

Andrea Adamo, secondo in Gara 1, si è classificato quarto nella seconda manche MX2 in Francia. Una partenza non brillante gli ha fatto perdere posizioni e lo ha poi costretto a rimontare. Il campione in carica ha comunque confermato di essere forte e certamente nel prossimo gran premio proverà a mettere la sua KTM davanti alle moto degli avversari.

I risultati delle due gare consentono ad Adamo di salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Coenen e de Wolf. Un totale di 40 punti conquistati, contro i 50 del belga e i 42 dell’olandese. E 2 in più di Laengenfelder. Il 20enne siciliano sale al quinto posto nella classifica generale a quota 257 punti. il leader è sempre de Wolf con 342, seguito da Laengenfelder con 290 e Coenen con 283. Davanti al campione in carica c’è anche la KTM di Liam Everts.