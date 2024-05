Andrea Adamo (KTM) ha concluso in seconda posizione la prima manche del GP Francia settimana prova del Mondiale MX2 sul tracciato di Saint Jean d’Angely. Il campione in carica è finito alle spalle del belga Lucas Coenen (Husqvarna) ma davanti al battistrada iridato Kay de Wolf, rosicchiando due punti in classifica generale. Ma soprattutto Adamo adesso può puntare deciso alla conquista del primo GP di questo complicato avvio di campionato.

Quanti colpi di scena!

Il più clamoroso in avvio di contesa, quando Liam Everts e Kay de Wolf leader della corsa sono venuti a contatto, cadendo entrambi. L’incidente ha spianato la strada ai due Coenen e ad Andrea Adamo. Dopo aver reso vita difficile al gemello e aver subito il sorpasso dell’italiano, Sacha è atterrato pesantemente dopo un salto, arretrando in quindicesima posizione finale. Lucas invece ha tenuto botta, difendendo una decina di secondi di margine nei confronti di Adamo. Un veemente recupero ha portato Kay de Wolf a recuperare fino al terzo posto che limita i danni in classifica. Continua la brillante avventura di Ferrucco Zanchi, neo ufficiale Honda: settimo posto. Qui l’orario di partenza di gara 2 e il resto del programma.

Thibault Benistant grave incidente, l’aggiornamento

Causa una caduta durante le prove ufficiali, Thiebault Benistant si è procurato una piccola frattura alla vertebra C5.Il pilota ufficiale Yamaha è già in cura presso un’equipe medica specializzata a Lione, che stabilirà i tempi di recupero. Gli appassionati francesi, assiepati in gran numero sulle colline del tracciato, hanno quindi lamentato l’assenza di uno dei potagonisti.

