Il Mondiale Motocross continua il cammino sul tracciato francese di Saint Jean d’Angely, sede della settima prova stagionale. Le gare di qualifica sono state un pò avare di soddisfazione per i piloti italiani. In MX2 comunque Andrea Adamo, dopo una bella partenza, ha portato a casa un quinto posto che fa sperare in due manche alla garibaldina. Sotto il diluvio, quindi su un tracciato super impegnativo, successo del belga Lucas Coenen (Husqvarna) con il battistrada mondiale, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) terzo al traguardo. Nono posto per Ferruccio Zanchi (Honda). Adamo mantiene la sesta posizione in classifica a -83 punti dalla vetta.

Classifica Mondiale MX2 dopo la gara di qualifica

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 300 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 252 pag.; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 237 pag.; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 233 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 226 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 217 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 190 pag.; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 185 pag.; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 141 pag.; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 pag

Romain Febvre detta legge

Nella qualifica MXGP, disputata in condizioni assai migliori rispetto alla corsa MX2, si è imposto Romain Febvre, per l’entusiasmo del gran pubblico che già al sabato ha gremito gli spalti naturali dell’impianto. Il pilota Kawasaki ha messo in riga Tm Gajser (Honda), il compagno di squadra Jeremy Seewer e il leader iridato Jorge Prado. Una caduta ha fermato l’ottimo avvio di Mattia Guadagnini (Husqvarna), precipitato in quindicesima posizione finale. Nelle due manche potrà riscattarsi alla grande. Adesso Prado e Gajser sono appaiati in testa al Mondiale: che spettacolo!

Classifica Mondiale MXGP dopo la gara di qualifica

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 305 points; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 305 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 277 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 247 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 217 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 201 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 196 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 179 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 121 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 120 p.

Gara 2 in diretta TV e streaming

Il GP Francia sarà visibile in TV su Eurosport2 e in streaming su RaiPlay, ma soltanto gara 2 delle due categorie, con gli orari che trovate qui. Per gustare gara 1 invece bisognerà attendere le differite previste sia dalla stessa Eurosport2 che RaiSport nella tarda serata di domenica. Programma completo in streaming sulla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com, a pagamento.

Foto: Instagram