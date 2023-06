Francesco Curinga vola sulle ali del sogno. Vuole tornare al Tourist Trophy per puntare in alto. E’ tornato a casa da poche settimane ma è già al lavoro per il 2024. Dopo avere vinto lo Junior Manx Grand Prix l’anno scorso (leggi qui) quest’anno ha partecipato al TT nella classe Supertwins sulla Paton S1-R del Team ILR di Ian Lougher. All’esordio in questa gara ha conquistato l’ottavo in gara-1, un risultato positivo ma che gli ha lasciato un pizzico di sana insoddisfazione, la benzina che che alimenta ulteriormente la sua voglia di tornare e da protagonista.

Francesco Curinga, quando hai deciso di partecipare al Tourist Trophy?

“Dopo quattro Manx era ora di salire di livello, soprattutto per una questione psicologica. L’anno scorso avevo vinto quindi avevo bisogno di nuovi stimoli, di emozioni più forti. Ci ho pensato a lungo e verso fine 2022 ed inizio 2023 ho deciso di fare il TT. Ho contattato la squadra con cui avevo corso il Manx con cui mi trovo bene, abbiamo iniziato ad organizzare e il mi sono allenato in modo specifico per il TT. Per questo genere di gare sono ancora giovane, sull’Isola di Man l’età non conta”.

Quali emozioni hai provato?

“E’ difficile, impossibile, descrivere ciò che ho provato perché le emozioni sono talmente tante e forti che non riesco a trovare le parole. E’ qualcosa di unico, c’è un clima stupendo, un tale concentrato di passione che coinvolge totalmente. Ringrazio mia moglie e la mia famiglia che hanno condiviso con me questa straordinaria esperienza”.

All’esordio ai Tourist Trophy hai subito centrato la top 10. Sei soddisfatto?

“Sono contento ma non completamente soddisfatto. Mi sarei potuto classificare sesto ma purtroppo nel finale ho avuto un problemino alle braccia. Ho avuto quasi la sensazione che fosse la moto a portare me, non avevo la piena padronanza del mezzo ed ho un po’ rallentato perdendo due posizioni. Mi dispiace e mi girano un po’ le scatole perché il sesto posto era alla mia portata ma è una scusa in più per tornare e fare meglio”.

Hai già in mente Tourist Trophy 2024?

“Sì, sono già al lavoro per il prossimo anno. Mi piacerebbe fare Tourist Trophy, Manx Classic e se possibile qualche gara dell’ europeo di corse su strada. Ci voglio tornare e per fare meglio, senza strafare, ma l’appetito vien mangiando. Se rinascessi farei subito il TT, senza ombra di dubbio. Mi dispiace solo esserci arrivato tardi ma… Ma sì, ho ancora il futuro davanti, mi aspettano ancora tante emozioni al Tourist Trophy “.

Foto di Gianluca Domenicali da social Francesco Curinga