MotoGP, finalmente Bezzecchi: “Ho goduto come una bestia”

Riflettori puntati soprattutto su Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ma grandi complimenti vanno rivolti anche a Marco Bezzecchi. C’è lui a completare il podio della gara MotoGP a Jerez. È la prima volta che ci sale in questa stagione 2024 iniziata con non pochi problemi di feeling con la sua Ducati Desmosedici GP23. Lui e il team Pertamina VR46 avevano bisogno di questo bel risultato.

MotoGP Jerez, Bezzecchi torna sul podio

Il pilota riminese non può che essere sorridente al termine di questa giornata che lo ha visto tornare dove vorrebbe essere sempre: “Sono contentissimo – ha detto a Sky Sport MotoGP – è stata una grande gara. Finalmente, ci voleva. Ero assente da un po’ dalle posizioni che contano. Non ho molte parole, perché sono molto emozionato“.

Bezzecchi è particolarmente soddisfatto del terzo posto odierno, ha riassaporato quelle sensazioni che gli mancavano da un po’ tempo: “Mi sono divertito tanto, ovviamente è più facile divertirsi quando vai bene. È bello perché mi è venuto tutto bene, ho gestito la gara nel modo corretto. Sono riuscito a passare Marquez quando si stava alzando troppo la temperatura della gomma, ho fatto qualche giro davanti a lui. Purtroppo non avevo abbastanza velocità per stare con Pecco, però sono molto contento. Mi sono sentito bene sulla moto e mi sono divertito, è stata veramente una bella gara. Ho goduto come una bestia quando sono partito bene, perché mi sono detto che era il giorno giusto. Il team ha fatto un lavoro della madonna e lo ringrazio“.

In crescita con la Ducati GP23

Il pilota del team Pertamina VR46 è tornato a guidare come piace a lui, riuscendo a fare la differenza in ingresso curva: “Sicuramente c’è stato un passo in avanti sia mio sia del team – spiega – non è mai una cosa univoca. Io ho cercato di adattarmi più che potevo alla moto, perché come caratteristiche ha delle cose diverse rispetto a quella dell’anno scorso. Ho dovuto cambiare un po’ la mia guida. Qui sono riuscito a trovarmi bene già da venerdì. Facevo degli ingressi belli, mi sono sentito davvero figo a entrare in curva un po’ di traverso finalmente. Mi è piaciuto molto, c’è stato un bel lavoro da parte di tutti“.

Non è scattato subito l’amore con la Ducati Desmosedici GP23, però Bezzecchi con il tempo sta capendo sempre meglio la moto e il weekend di Jerez può aiutarlo tanto per il futuro. Tra l’altro, domani c’è anche un test importante che può ulteriormente servirgli per migliorare e stare stabilmente nel gruppo dei top rider della MotoGP.

