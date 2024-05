Non è un periodo positivo per Jack Miller, che tra Jerez e Le Mans ha conquistato solo 2 punti. Nelle gare lunghe si è ritirato (in Spagna c’era stato il contatto provocato da Morbidelli) e certamente questo non lo aiuta a mantenere un posto in MotoGP nel 2025. La cosa sicura è che non correrà per il team factory KTM, dove il suo posto andrà a Pedro Acosta. Bisognerà vedere se l’australiano verrà ricollocato nella squadra GASGAS Tech3 oppure se il rapporto si interromperà totalmente.

MotoGP Le Mans, la delusione di Miller

L’ex pilota Ducati è amareggiato per l’epilogo del suo gran premio in Francia: “Stiamo provando a dare il massimo settimana dopo settimana e il nostro ritmo durante il weekend è stato buono, soprattutto con gomme usate. Ma nella Sprint e nella gara principale ho faticato con l’aderenza al posteriore. La caduta è stata davvero strana perché ero solo 1 km/h più veloce rispetto al giro precedente. È un grattacapo. Un fine settimana deludente, ma non smetteremo di lavorare“.

Miller era dodicesimo quando è caduto al sedicesimo giro della corsa. Si aspettava di fare un bel altro tipo di prestazione e di chiudere almeno in top 10, però è incappato in un’altra scivolata. Ora c’è una breve pausa prima della doppietta Barcellona-Mugello, dove cercherà di riscattarsi e di mettersi in una posizione migliore in ottica 2025. Sarà un periodo importante per il mercato piloti.

Dove può andare Jack?

Rimanere nella famiglia KTM correndo per il team GASGAS Tech3 sarebbe una buona opzione, visto che continuerebbe a utilizzare una moto che conosce. Secondo quanto spiegato da Sky Sport MotoGP, esiste anche l’ipotesi Repsol Honda: ci sarebbero già stati dei dialoghi per discutere di un eventuale trasferimento. Luca Marini ha un contratto fino al 2025, quindi dovrebbe rimanere nel box HRC, invece Joan Mir ha un accordo che scade a fine 2024 e sta valutando anche altre opzioni.

Anche se Honda dispone di un budget elevato e non ha problemi a offrire contratti importanti, ad oggi non ha una RC213V in grado di attrarre i top rider. Deve bussare anche ad altre porte. Jackass ha già corso per il marchio giapponese nei suoi primi tre anni in MotoGP. Nel 2016 vinse anche la gara bagnata ad Assen. Il debutto nel 2015 lo fece con il team LCR, che per l’anno prossimo potrebbe non confermare Takaaki Nakagami. Bisognerà vedere se Miller possa diventare un’opzione, nel caso in cui nella squadra ufficiale ci finisse un altro pilota. Ad ogni modo, lo stesso Lucio Cecchinello ha un contratto con HRC che scade a fine anno e sarà interessante vedere cosa succederà. Ci sono tante incertezze al momento.

Foto: KTM Images/Polarity Photo