Aleix Espargaró lascia Le Mans con un quinto posto nella Sprint e un nono posto in gara. Un weekend agrodolce per il veterano della classe MotoGP che non ha vissuto la sua domenica migliore, nonostante la partenza dalla seconda fila. Dopo un ottimo avvio che l’ha lanciato fino alla terza piazza, ha perso pian piano posizioni, fino ad un incidente con Enea Bastianini che lo costringe ad uscire di pista. Prossima tappa fra due settimane davanti al pubblico di casa del Montmelò, poi arriverà al Mugello, dove potrebbe annunciare il suo futuro da pilota.

Contatti con Bastianini e Morbidelli

Il bilancio del GP di Le Mans non è certamente positivo, con l’alfiere Aprilia consapevole, dopo cinque round, che la corsa al titolo MotoGP sarà impossibile. Ottavo in classifica a quota 51 punti, il compagno di squadra Maverick Vinales è quinto con 81 punti, l’amico e rivale Jorge Martin è leader con 129. Ad Aleix resta l’obiettivo di centrare una vittoria in questa stagione, magari che possa spronarlo a proseguire l’avventura con Noale almeno fino al 2025. La tappa francese è stata davvero sfortunata. “Penso che la Top5 fosse possibile. Ma Enea mi ha fatto cadere, ho perso molto tempo nella chicane. Poi con Di Giannantonio e con Fabio [Quartararo] in recupero ho perso molto tempo, perché loro non avevano molto ritmo. E a fine gara Morbidelli mi ha portato fuori pista alla penultima curva… Penso che il gruppo dei commissari stesse guardando la Champions League o qualcosa del genere“.

Presente e futuro secondo Aleix

L’incidente con Bastianini ha pregiudicato la gara domenicale di Aleix Espargaro, il trionfo è finito nella mani dell’amico Jorge Martin, con cui condivide molto tempo della vita privata. “Ha dimostrato ancora una volta di essere il pilota più in forma, almeno in questo momento“. Un altro fine settimana di MotoGP dominato dalle Ducati, con Marc Marquez sul secondo e Pecco Bagnaia sul terzo gradino del podio, seguiti da Enea Bastianini. Ma Aleix Espargaró ha due piloti preferiti: “Sono Pedro Acosta e Jorge Martin. Pedro Acosta è il futuro di questa categoria e Jorge Martin è il presente“.

Il prossimo appuntamento è a casa, in Catalunya, dove spera di dare una svolta alla sua stagione. “Non sono contento del fine settimana, ma abbiamo avuto sprazzi di velocità, siamo stati veloci… Quest’anno non sono brillante. Non posso attaccare con l’avantreno. Non mi sento come l’anno scorso. Comunque non sono male. Siamo stati davanti praticamente in tutte le gare. Quindi vorrei che Barcellona fosse un punto di svolta, perché poi ci sono gare molto importanti prima della pausa estiva“.

Foto: Aprilia