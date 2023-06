Incidenti, Copioli risponde al “Gruppo Piloti Italiani – Civ Coppa Italia FMI”

Il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli risponde alla lettera inviata dal “Gruppo Piloti Italiani – Civ Coppa Italia Coppa FMI” e firmata da 93 persone tra piloti, team manager e tecnici pubblicata lunedì scorso su Corsedimoto (leggi qui). Sia piloti che Federazione dimostrano un’ottima comunione d’intenti su un tema estremamente importante quale la prevenzione degli incidenti in pista.

La risposta di Giovanni Copioli, Presidente FMI

[…] Prima di tutto vi ringrazio per la vostra lettera, propositiva e incentrata sul dialogo. Un aspetto quest’ultimo, da sempre ricercato anche da noi della FMI. Ancor di più sul tema della sicurezza dei piloti che per noi è da sempre il più importante. Mi preme sottolineare come la vostra lettera sia arrivata alla mia attenzione solo ieri, a causa di un primo invio spedito ad un indirizzo non attivo.

Entrando nello specifico. Quest’anno c’è stata più di una tragica fatalità nelle piste in cui si svolge la Coppa Italia, circuiti che sono eccellenze in tema di sicurezza. Tali fatalità ci hanno profondamente turbato e spinto a lavorare ancora di più. Come FMI, ed in particolare con la Commissione Sicurezza da me fortemente voluta, siamo da sempre sul tema, sia a livello professionistico che amatoriale.

In particolare, proprio lo scorso sabato al Mugello, nel corso del round della Coppa Italia, si è svolto un incontro tra la FMI e i Promotori dei maggiori Trofei della manifestazione per verificare l’attuale stagione e programmare la prossima. Nel corso della riunione sono nate diverse iniziative per un ulteriore miglioramento della sicurezza in pista. Altre novità importanti saranno annunciate sia per l’organizzazione degli eventi che per la riduzione dei costi.

Riprendendo proprio alcuni punti da voi espressi, posso anticiparvi che dal 2024 l’airbag sarà sicuramente obbligatorio. Così come già avviene al CIV, il primo campionato motociclistico nazionale al mondo ad avere introdotto tale obbligo. Riguardo alla patente a punti e alle sanzioni sportive, sono già disciplinate nelle norme, che dal 2022 prevedono una Giuria in Coppa Italia (così come avviene nel CIV) proprio per la migliore applicazione delle stesse. Da parte nostra, saremo ancora più attenti nella decisione di tali misure.

Certi che anche i Team e voi piloti sarete in grado di fare sempre di più e meglio la vostra parte, perché l’impegno per la sicurezza non può che essere condiviso.

Come FMI siamo assolutamente disponibili ad affrontare e discutere quanto da voi espresso. Magari in un incontro a settembre, durante l’ultimo round della Coppa Italia, nel quale preparare e pianificare le novità e i cambiamenti della nuova stagione.