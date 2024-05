Formula 1 è il momento di Imola: Ecco gli orari in TV e in streaming

La Formula 1 sta per arrivare da noi, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto ad ospitare tutto il paddock del campionato automobilistico più importante al mondo. Un ritorno, dopo che lo scorso anno l’evento fu annullato per via della forte alluvione che colpì l’Emilia-Romagna. Imola si sta preparando alla sua maniera, con il tutto esaurito e con tutta la voglia di spingere la Ferrari verso la vittoria. La rossa arriverà per la tappa di casa con un bel pacchetto di aggiornamenti, con la speranza di regalare al proprio pubblico di casa una gioia da poter ricordare. Vediamo tutti gli orari di questo fine settimana italiano ed anche come ci arriviamo.

La Formula 1 si prepara alla grande festa di Imola

La Formula 1 arriva a questo weekend dopo la prima vittoria di Lando Norris in carriera. Il britannico e la McLaren vogliono confermarsi seconda forza dietro alla Red Bull, ma la Ferrari, come detto, per la gara di casa sta per portare degli aggiornamenti sostanziosi. La SF-24 infatti presenterà moltissime modifiche. Il Cavallino rampante vuole rispondere alla casa di Woking e vuole capire se può impensierire la casa austriaca. I due alfieri in rosso non vedono l’ora di provare la nuova vettura e non vedono l’ora di ricevere tutto l’affetto dei propri tifosi. La Red Bull resta la prima favorita, con Max Verstappen che si vorrà rifare dopo Miami.

Voglia di riscatto per i due piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell in netta crisi. La casa tedesca deve trovare il bandolo della matassa perché gioire per la conquista di una manciata di punti a weekend non è ciò che lo status delle frecce d’argento insegue. La Haas con Nico Hulkenberg vuole continuare la sua striscia di zona punti conquistata. L’Alpine anche vorrebbe ritoccare la zona punti, mentre la Williams è alla caccia ancora dei suoi primi punti. Una caratteristica del circuito di Imola è quello della ghiaia fuori dalle curve, una interessante caratteristica, che potrebbe mettere in difficoltà ancora di più i piloti.

Formula1 2024, classifica piloti e costruttori dopo Miami

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 136 punti Sergio Perez (Red Bull) 103 punti Charles Leclerc (Ferrari) 98 punti Carlos Sainz (Ferrari) 83 punti Lando Norris (McLaren) 83 punti Oscar Piastri (McLaren) 41 punti George Russell (Mercedes) 37 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 33 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 27 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 14 punti Lance Stroll (Aston Martin) 9 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 6 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 punti Kevin Magnussen (Haas) 1 punto Esteban Ocon (Alpine) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 239 punti Scuderia Ferrari HP 187 punti McLaren Formula 1 Team 124 punti Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 64 punti Aston Martin Aramco F1 Team 42 punti Visa Cash App RB F1 Team 19 punti MoneyGram Haas F1 Team 7 punti BWT Alpine F1 Team 1 punto Williams Racing 0 punti Stake F1 Kick Sauber 0 punti

Formula 1 GP dell’Emilia-Romagna: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP dell’Emilia-Romagna andrà seguito con attenzione ed ovviamente avrà gli orari classici da tappa europea. Il fine settimana tornerà quello di sempre, in quanto, non ci sarà la Sprint e quindi seguirà il consueto canovaccio. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta l’evento, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Imola.

Venerdì 17 maggio:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 18 maggio:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (diretta anche su TV8)

Domenica 19 maggio:

15:00-17:00: Gara (diretta anche su TV8)

FOTO: social Scuderia Ferrari HP