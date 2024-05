Christian Gamarino regala alla Kawasaki una vittoria nazionale che mancava da tanti anni. Dopo essere salito sul terzo gradino del podio nella prima gara della Pirelli Cup, ha vinto la seconda al termine di un week-end impeccabile. E dire che il livello del trofeo è alto con al via anche dei piloti del CIV Superbike. Al secondo posto si è classificato Lorenzo Petrarca ed al terzo Doriano Vietti che ha preceduto Luca Vitali e Jarno Ioverno.

“Siamo arrivati al Mugello e non sapevamo cosa aspettarci perché era la prima volta lì con il Kawasaki 1000 – racconta Christian Gamarino a Corsedimoto – Eravamo stati solo a Vallelunga e il circuito toscano è molto diverso. Abbiamo fatto le libere sempre in crescendo, le qualifiche in 1.51.7 fin dal mattino quindi un bello step. Già da lì abbiamo capito che avevamo qualcosina in più. In gara ho fatto qualche errorino alla partenza ma stando dietro agli altri mi sono reso conto che avevo un passo decisamente più veloce. Li ho passati, ho tenuto il mio ritmo e me ne sono andato”.

Un week-end perfetto per Christian Gamarino

“Prima vittoria con Kawasaki alla seconda gara: se me l’avessero detto quest’inverno non ci avrei creduto. Siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ora il paddock è un po’ in subbuglio. C’è un solo Kawa ed è quello che va più forte di tutti: è una cosa un po’ strana. Sono contento e stupito positivamente. Pole position, giro veloce e vittoria di gara: tutto molto bello, tutto perfetto!”