Troppi incidenti nella Coppa Italia, i piloti si mobilitano per proporre nuove misure che aumentino la sicurezza. A maggio si è costituito il “Gruppo Piloti Italiani – Civ Coppa Italia Coppa FMI”. Hanno aderito 93 persone tra piloti, team manager e tecnici ed il 15 maggio hanno inviato una lettera al presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. Ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta e sollecitano la FMI.

Nella missiva il gruppo ha proposto i cambiamenti e migliorie da apportare ai format di gara per aumentare la sicurezza. Riportiamo in sintesi le varie proposte, ancora senza riscontro.

Partenza in sicurezza

Considerando che molti degli ultimi incidenti gravi o letali siano avvenuti nei primi due giri di gara, ovvero quando ancora il gruppo è ancora compatto, potrebbe essere valutabile l’idea di allungare lo schieramento di partenza, formando una griglia divisa in file da 2 piloti anziché 3.[…]. Per le categorie entry level (ad esempio Rookies Cup) si potrebbe pensare alla partenza lanciata dietro Safety Car, lasciando comunque la possibilità di testare la partenza da fermo al termine delle qualifiche, sperimentando e affinando la tecnica di partenza in previsione di un salto di categoria.

Airbar obbligatorio

Un altro step a favore della sicurezza, potrebbe essere quello di introdurre l’obbligatorietà di tute dotate di Air Bag per ogni partecipante, e verifiche tecniche anche su abbigliamento ed eventuali controlli sullo stesso post cadute.

Licenza a punti e antidoping

Si potrebbe inoltre valutare la fattibilità di una licenza a punti, in stile patente, con penalità da scontare in caso di errori di guida potenzialmente lesivi per la sicurezza in pista, oppure secondi di penalità sul tempo di qualifica o sul tempo totale di gara in caso di “infrazioni minori”. Introduzione di controlli antidoping a campione.

Briefing per gara

Briefing pre-gara, griglia per griglia, in aggiunta al Briefing tradizionale e non sostitutivo.

L’idea è che un volontario FMI o dell’organizzazione, o anche un normale tesserato, possa convocare i piloti prossimi allo scendere in pista, in un mini Briefing pre-gara circa 30 minuti prima dello start.

Una mini riunione di 5-6 minuti, con i soli iscritti ad una data griglia, già vestiti e pronti per la gara, al fine di empatizzare e raffreddare gli animi in vista della partenza.

Abolizione del divieto di uso delle termocoperte al parco chiuso

Vorremmo inoltre abolire il divieto di uso delle termocoperte al Parco Chiuso, norma lesiva per gli pneumatici che tendono a cristallizzarsi al contatto con l’aria fredda, rendendo la mescola della gomma meno performante quindi meno sicura al successivo ingresso in pista.

Riconoscimento di un comitato sicurezza

Si richiede infine il riconoscimento di un comitato sicurezza, da costituirsi in modo autonomo e con un numero selezionato di rappresentanti (persone iscritte ad un campionato ed in attività), che possano far da tramite tra i vari organizzatori dei trofei e i loro partecipanti, al fine di migliorare quanto possibile la comunicazione e la risoluzione delle problematiche di ogni evento.