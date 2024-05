MotoGP, Bastianini-Ducati verso il divorzio: “È una sconfitta”

Il weekend di MotoGP di Le Mans sembra abbia decretato il futuro di Enea Bastianini con Ducati. Nonostante l’ottima prestazione conclusasi con il 4° posto, davanti a lui hanno tagliato il traguardo Jorge Martin, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. I due contendenti per il suo posto in Ducati ufficiale e il compagno di box campione in carica. Una sconfitta amara per il romagnolo che adesso dovrà studiare le mosse di mercato in vista del prossimo Motomondiale.

Il contatto con Espargaro

Un Enea Bastianini visibilmente frustrato è apparso ai media della MotoGP dopo il Gran Premio di Francia. In un periodo normale il quarto posto sarebbe un ottimo risultato, ma alla vigilia di importanti decisioni di mercato è un pugno nello stomaco. A condizionare la prestazione è il timido decimo posto in griglia di partenza, che ha fortemente condizionato il weekend di Le Mans. Un long lap penalty a metà gara gli ha impedito di puntare al podio. Nel tentativo di raggiungere Aleix Espagaro, “La Bestia” è stata troppo aggressiva. Entrambi i piloti hanno mancato il punto di ingresso corretto prima della curva 9.

La Direzione Gara ha comminato a Bastianini la giusta sanzione. “Volevo rallentare Aleix. Ho perso così tanta aderenza sulla ruota posteriore che non sono più riuscito ad arrivare all’ingresso e di conseguenza neanche Aleix è riuscito ad entrare in curva. Mi sono voltato e ho rallentato per assicurarmi di non ottenere un vantaggio. Ma probabilmente non è bastato e la direzione gara mi ha punito“, ha raccontato Bastianini. Una gara dalle fasi alterne per il pilota Ducati, partito alla grande, ma poi frenato dall’episodio con il veterano dell’Aprilia. “Niente di più era possibile. È molto frustrante perché il mio obiettivo chiaro era vincere la gara oggi e ho dimostrato di essere abbastanza veloce per riuscirci“.

Il futuro di Enea

Enea Bastianini ha chiuso il round di MotoGP con un gap di appena 2.2″ dal vincitore, un risultato dall’evidente sapore di beffa. Purtroppo sono i risultati che contano e l’esito del GP di Le Mans può fortemente condizionare le decisioni prossime di Borgo Panigale. La decisione potrebbe essere già presa: Marc Marquez sulla Ducati ufficiale. Non solo per motivi sportivi, ma anche strategici e di marketing, ne abbiamo parlato qui. Enea è terzo in classifica generale, a pari punti proprio con Marc Marquez. Nella prossima tappa a Barcellona si giocherà il tutto per tutto. “Certo che non sono felice dopo una giornata del genere. È una sconfitta. La Ducati sa cosa posso fare, ma Jorge ha vinto la gara e anche la Ducati lo ha visto. In situazioni come questa a volte serve solo un po’ di fortuna, che oggi sicuramente è mancata“.

Foto: Facebook Enea Bastianini