Salvo imprevisti la Dunlop Cup 2024 ha già un vincitore: Alvaro Diaz. Lo spagnolo non ha rivali e dopo aver trionfato nella prima gara si è ripetuto anche nella seconda, al Mugello. Non aveva mai gareggiato in Toscana ma era certamente il pilota più in forma e con una moto al top. Alle sue spalle sul traguardo due wild card fuori classifica: Simone Saltarelli che aveva conquistato la pole position con un buonissimo 1:53.293 ed un ottimo Alessio Velini. I due sono stati premiati a parte. Il podio è stato quindi fotocopia di quello di Vallelunga con Diaz, Zerbo e Rubino. Tra i primi due ci sono ben 32 anni di differenza: il pilota spagnolo è nato nel 2003 mentre Zerbo è del 1971.

“Nel week-end abbiamo avuto un po’ d’inconvenienti perché mi si era staccato un tubo dell’acqua nelle libere ed ho avuto tanti imprevisti – racconta Sebastiano Zerbo a Corsedimoto – Sono riuscito a classificarmi ancora secondo ma vincere è impossibile perché è iscritto un ragazzo spagnolo con una moto da Superbike e noi economicamente e strutturalmente non ce la possiamo proprio fare. Arrivare secondo nelle gare della Dunlop Cup per me è come vincere dunque è andato tutto bene”.

Nella 1000 Rookie si è imposto invece Luca Gavazzoni su Simone Gallo ed Armando Iannuzzo, padre di Vittorio.

Vittoria di Gabriele Masarati nella 600cc Supersport. Alle sue spalle Nicola Settimo ed Elia Mengoni. Nella next generation a spuntarla è stato Matteo Morri che ha preceduto Davide Eccheli e Michael Ferrari.