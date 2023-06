Appena l’inizio della seconda stagione mondiale, ma è il vero guizzo tricolore della Moto3. Angeluss MTA Racing occupa la terza posizione nella classifica a squadre, con Leopard Racing e Red Bull KTM Ajo ad una manciata di punti. Si può ben capire come Alessandro Tonucci sia decisamente soddisfatto dei suoi ragazzi: dalla squadra presto in sintonia con i nuovi innesti, fino ai due piloti. Ivan Ortola ha già piazzato i primi acuti, Stefano Nepa ci si è avvicinato tantissimo nonostante le condizioni fisiche. Nell’ultimo GP ad Assen la squadra è andata davvero vicina al doppio colpo con i suoi ragazzi! Tonucci rimarca che la stagione è ancora lunghissima, ma spinge i suoi per un’ulteriore crescita. Poi più avanti chissà…

“Siamo forti con tutt’e due”

“Il bilancio di metà stagione direi che è ottimo” è il primo commento di Alessandro Tonucci a Corsedimoto. Come detto, Angeluss MTA Racing ha appena iniziato il suo secondo anno nel Mondiale Moto3. “Non ci saremmo mai aspettati di essere così forti e con tutt’e due” ha continuato l’ex pilota e proprietario del team tricolore. “Anche Stefano Nepa ha dimostrato di essere fortissimo, soprattutto dopo quello che è successo. Uno ormai lo dà per scontato, invece è stata molto dura. Ha una forza mentale incredibile.” L’ovvio riferimento è al grave infortunio del GP Malesia 2022, ancora non superato del tutto. “Di Ivan Ortola dico lo stesso, è davvero forte” ha aggiunto Tonucci. Il 18enne di Calicanto ha già regalato le prime due vittorie Moto3 alla squadra italiana, grazie alle grandi performance sfoderate nei GP ad Austin ed a Jerez. Da aggiungere che ha anche mancato il podio di poco in altre tre occasioni, l’ultima proprio domenica scorsa. È mancato solo il finale sia per lui che per Nepa, ma i due ragazzi MTA si stanno facendo vedere sempre di più.

Tonucci, lodi allo staff

Non solo i piloti, ma anche chi è “dietro le quinte”, ovvero tutti i tecnici e meccanici della sua struttura. “Il team sta lavorando molto bene” ha rimarcato. “C’è stata una bella integrazione tra le nuove ragazze ed i ragazzi già presenti.” Ricordiamo la team manager Aurora Angelucci, più le due meccaniche ed una telemetrista (ne abbiamo parlato qui). “Si lavora molto bene e di questo sono davvero contento.” Ora ci si riposa col Mondiale, anche se Tonucci deve tenere d’occhio il suo terzetto nel JuniorGP, già da domani in pista a Portimao. Rimane la grande soddisfazione per il gruppo in Moto3, chiaramente sempre coi piedi per terra. “Dopo la pausa si comincerà davvero a pensare a tutto” ha sottolineato Alessandro Tonucci. “L’obiettivo realistico adesso è fare un doppio con tutt’e due nella stessa gara. Andando avanti vedremo se si può ragionare su qualcosa di più.”

Foto: Angeluss MTA Racing