MotoGP, trattativa Acosta-KTM: nuovo contratto in arrivo

Pedro Acosta è la grande sorpresa di questo inizio di stagione 2024 e tutti sono sicuri che sia destinato a scrivere pagine di storia della MotoGP. Che avesse talento non era in dubbio, però era difficile immaginare che sarebbe già stato così competitivo. E non colpiscono solo le sue abilità alla guida, ma anche la sua maturità nell’approcciarsi alla classe regina. KTM ha in casa un fenomeno e certamente vuole tenerselo a lungo.

MotoGP, Acosta e KTM avanti insieme

Il 19enne murciano è un rookie speciale e c’è persino chi pronostica che potrebbe lottare per il titolo già quest’anno. Lui non ci pensa, non vuole mettersi addosso nessun tipo di pressione, pensa gara per gara e ha la consapevolezza di dover imparare per poter lottare costantemente con i top rider della MotoGP. Inevitabilmente, gli manca dell’esperienza e nel corso del campionato questo può essere un fattore a suo svantaggio.

Ad Acosta le richieste non mancano, però è molto legato a KTM e crede fortemente nel progetto della casa di Mattighofen. Il suo contratto è in scadenza a fine 2024 e, come spiegato da Marca, prevede un’opzione per il rinnovo automatico con delle clausola a favore di entrambe le parti. Pedro non ha voluto nemmeno parlare con gli altri costruttori e sta negoziando per prolungare il suo rapporto con Pierer Mobility, il gruppo proprietario di KTM, GASGAS, MV Agusta e di altri marchi.

Pedro verso il rinnovo

La trattativa è impostata per stipulare un nuovo contratto di due anni, quindi valido fino al 2026. Le parti sono al lavoro per firmare un accordo soddisfacente. Il pilota otterrebbe stabilità, uno stipendio più alto e anche uno status importante. Il contratto sarà stipulato con Pierer Mobility, che può decidere di promuoverlo nel team factory KTM oppure lasciarlo in quello GASGAS Tech3. Tutti danno per scontato che il due volte iridato approderà nella squadra di riferimento, andando a sostituire Jack Miller.

A Jerez i contatti sono proseguiti e non c’è fretta, anche se l’obiettivo comune è comunque quello di arrivare a un’intesa totale prima dell’estate. Chiudere la trattativa con questa tempistica consentirebbe ad Acosta di concentrarsi unicamente sulla pista, senza dover pensare a questioni contrattuali. E tranquillizzerebbe anche KTM, che bloccherebbe definitivamente ogni eventuale nuovo tentativo della concorrenza.

Foto: GASGAS Tech3 Racing